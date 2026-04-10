Rânca, o destinație atractivă

În aceste condiții, o stațiune montană a anunțat o măsură fără precedent: schi gratuit de Paște, transformând pârtia într-o destinație atractivă.

La Rânca, în județul Gorj, stratul de zăpadă este încă generos, permițând practicarea sporturilor de iarnă în condiții optime. Șeful Salvamont Gorj, Sabin Cornoiu, a anunțat oficial că turiștii se vor putea bucura de pârtii gratis duminică, 12 aprilie, oferind astfel un motiv în plus pentru o escapadă la munte.

La Rânca sunt amenajate patru pârtii de schi, însă doar una va funcționa de Paște. Skipass-ul la Rânca a costat 150 de lei pe zi, în această iarnă. 

„Avem zăpadă suficientă și îmbucurător pentru toate lumea este faptul că, de Paște, duminică, toți cei cazați în Rânca vor schia gratuit. Cei care merg să petreacă sărbătorile pascale în stațiune vor avea și biserica la dispoziție, și slujba specifică, iar duminică, cei cazați și probabil și cei care vor urca pentru câteva ore la zăpadă vor putea schia gratuit”, a precizat Sabin Cornoiu, potrivit Agerpres.

„Operatorii din zonă încearcă să asigure cele mai bune servicii specifice acestei perioade, ca toată lumea să se simtă bine și iată că pot să profite de această iarnă care s-a prelungit și să mai practice schiul într-una dintre cele mai frumoase zile din an, pentru că schiatul de primăvară este una dintre cele mai plăcute activități de alunecare pe zăpadă”, a precizat Sabin Cornoiu.

Și la Sinaia sunt așteptați turiști

Și la Sinaia sunt amenajate și deschise toate pârtiile din golul alpin, iar teleschiul Călugărul funcționează cu public.

În Valea Dorului sunt -9 grade Celsius, cer senin și vânt moderat. Telescaunul Dorului începe programul cu public la 8:40 și funcționează până la 16:00, au transmis reprezentanții Gondolei Sinaia, pe Facebook.

În Valea Soarelui sunt -5 grade, cer senin și vânt moderat. Telescaunul Soarelui începe programul cu public la 8:40 și funcționează până la 16:00. La Cota 2000 sunt -8 grade, cer senin și vânt moderat. Gondola Carp (Cota 1400 – Cota 2000) începe programul cu public la 8:30 și funcționează până la 16:30.

La Cota 1400 sunt -5 grade, ceață și vânt slab. Telecabina tronson 1 (Sinaia – Cota 1400) începe programul cu public la 8:00 și funcționează până la 17:00.

La Cota 1000 sunt -2 grade, cer parțial acoperit și vânt slab. Gondola Sinaia (Cota 1000 – Cota 1400) începe programul cu public la 8:00 și funcționează până la 17:00.

