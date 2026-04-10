Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 11 – 17 aprilie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea.

Horoscop săptămânal Scorpion – 11 – 17 aprilie 2026

Între 11 și 13 aprilie dimineața, motive de nemulțumire sau blocaje care nu le permit nativilor să rezolve o chestiune de familie sau una patrimonială (locativă, imobiliară) ori de locație (în țară sau în străinătate). Între 13 aprilie, după ora 11:56′, și după-amiaza zilei de 15 aprilie, respiro afectiv.

Nativii pot trăi câteva zile senine în care vechile nemulțumiri se vor estompa, permițându-le să se împace cu cei dragi și să-și consolideze relațiile afective. Pe 15 aprilie dimineața, Mercur va intra în zodia Berbecului și până pe 3 mai va susține dialogurile profesionale, consultările sau chiar revendicările salariale ori contractuale. Între 15 aprilie, după ora 17:04′, și după-amiaza zilei de 17 aprilie se vor reuni șapte planete în zodia Berbecului, alcătuind un cluster care, în această formulă planetară, nu s-a petrecut niciodată de la anul 1 d. Hr. până în prezent.

Este adevărat că de-a lungul ultimelor două milenii s-au produs câteva clustere alcătuite din șapte planete în Berbec, dar neasemănătoare între ele, pentru că de fiecare dată au funcționat combinații diferite de șapte din cele unsprezece planete luate în calcul de astrologie (Soare, Lună, Mercur, Venus, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluton și Kiron). Acest „preaplin astral” va angaja casa sănătății curente și a activității profesionale.

În cazul sănătății, aceste șapte planete, la care, pe 17 aprilie, se va adăuga și influența Lunii Noi în Berbec, vor solicita activitatea cerebrală, impunând tuturor, indiferent de vârstă, un regim special de viață. În cazul relațiilor de muncă, nu sunt excluse schimbările de statut profesional, evenimentele care, deși privesc instituția, se reflectă în statutul profesional al Scorpionilor.

Din 17 aprilie, după ora 18:58′, context favorabil abordărilor parteneriale, mai ales cele care presupun împăcarea părților sau continuarea unei activități comune.

