Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 11 – 17 aprilie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 11 – 17 aprilie 2026

Între 11 și 13 aprilie dimineața, nativilor le va fi greu să fie toleranți la locul de muncă; ostilitate față de unele pretenții sau ordine; comentarii critice, discuții în contradictoriu pe o temă profesională motivate poate și de o indispoziție organică trecătoare.

Între 13 aprilie, după ora 11:56′, și după-amiaza zilei de 15 aprilie, Fecioarele pot avea o surpriză plăcută de la un partener, colaborator sau asociat; posibil ajutor la nevoie din partea unei persoane cu care nativul trăiește sau cooperează ori a unei instituții care le apără drepturile sau restabilește ordinea într-o direcție de viață și activitate. Pe 15 aprilie dimineața, Mercur va intra în zodia Berbecului și până pe 3 mai va alimenta discuțiile mai aprinse sau mai temperate, pe teme bănești sau patrimoniale, în general, conflictuale sau în contradictoriu.

Între 15 aprilie, după ora 17:04′, și după-amiaza zilei de 17 aprilie se vor reuni șapte planete în zodia Berbecului, alcătuind un cluster care, în această formulă planetară, nu s-a petrecut niciodată de la anul 1 d. Hr. până în prezent.

Este adevărat că de-a lungul ultimelor două milenii s-au produs câteva clustere alcătuite din șapte planete în Berbec, dar neasemănătoare între ele, pentru că de fiecare dată au funcționat combinații diferite de șapte din cele unsprezece planete luate în calcul de astrologie (Soare, Lună, Mercur, Venus, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluton și Kiron). Fecioarele vor traversa un răstimp dificil pentru tot ce ține de casa a VIII-a (câștiguri bănești, avantaje, donații, moșteniri, partaje, susținere financiară).

Nu cădeți în capcana provocărilor, nu luați decizii la mânie sau prin constrângere. O provocare poate veni, în același sector, de la Luna Nouă în Berbec, din 17 aprilie. Din 17 aprilie, după ora 18:58′, lecturi interesante, informații care deschid noi orizonturi de înțelegere și cunoaștere.

