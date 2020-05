De Mihai Niculescu,

Izolarea este cuvântul de ordine pentru “Mama Polidinului”, urmată de igiena riguroasă a mâinilor.

“Mă feresc cât pot de riscul îmbolnăvirii, văd mult mai puţină lume, nu ies deloc din casă, comunic în primul rând pe internet şi la telefon. Şi mă spăl mereu şi mereu pe mâini. Perspectiva: sper că va fi mai bine nu peste un an, ci peste câteva luni”, a declarat Sylvia Hoișie, medicul pensionar din Iași, pentru publicația online life.ro.

“Mama Polidinului” așteaptă relaxarea, pentru a scăpa de restricțiile de mișcare și își dorește să vadă din nou natura.

“Îmi doresc, înainte de toate, să pot ieşi din nou din apartament, să mă plimb cu automobilele prietenilor, să văd verdeaţă şi oameni. Îmi doresc, deşi ştiu că fac parte dintr-un grup «de risc», să nu mă mai simt, la vârsta mea, un om de «categoria a doua», cu libertatea de mişcare măsurată de la 7.00 la 11.00 şi de la 19.00 la 22.00”, a spus Sylvia Hoișie.

Imunomodulatorul Polidin a fost inventat în urmă cu 60 de ani și a fost foarte apreciat în epoca Nicolae Ceaușescu, pentru că era deosebit de eficient în lupta cu răcelile. Era gândit ca o fiolă injectabilă care forța organismul să lupte împotriva microorganismelor care provocau infecțiile respiratorii. Era eficient mai ales în cazul bacteriilor, dar în acea vreme se credea că funcționează și împotriva gripei.

Era un produs modern în anii 60, și a fost folosit aproape încă 50 de ani, își amintește medicul ieșean care a contribuit la perfecționarea serului.

“Vă povestesc pe scurt istoria Polidinului: după exemplul altor ţări, s-a hotărât ca şi în România să se elaboreze un preparat menit a întări la modul nespecific rezistenţa organismului uman la bacterii şi virusuri. Au pornit la lucru două echipe ale Institutului, la Bucureşti şi la Iaşi, din care am făcut şi eu parte. Cercetările au durat câţiva ani; de pildă, fiecare dintre noi, cei de la Iaşi, răspundeam de câte o «temă» ce trebuia rezolvată. Am făcut experimente pe animale, care au fost satisfăcătoare, iar în ultimă instanţă noi înşine am servit ca voluntari pentru experimentele pe oameni: un număr anumit de zile ne-am injectat câte doi mililitri de produs fiecare. OSIM a omologat Polidinul în 1965, iar din 1966 a început să fie fabricat în exclusivitate la Iaşi, unde eu am răspuns de producţia lui; ulterior, din Polidin au fost derivate şi alte produse: orostim, bronhodin, aerodin, cu bune rezultate în infecţiile respiratorii superioare, în tratarea gripei, a infecţiilor genitale etc.”, a mai spus “Mama Polidinului”.

Sylvia Hoișie a explicat și diferențe uriașe dintre cercetarea medicală de la noi față de Occident, în contextul găsirii unui vaccin eficient împotriva coronavirusului.

“Şi la noi s-au făcut eforturi pentru dotări după 1970, dar tot atunci a început să crească şi decalajul nostru tehnologic faţă de disponibilităţile laboratoarelor occidentale. Revenind la lumea de astăzi, nu cred că laboratoarele în care sute de cercetători se luptă să găsească un vaccin sau un tratament împotriva coronavirusului mai seamănă cu cele din anii 60-70. S-au făcut investiţii uriaşe, căci nici «adversarul», COVID-19, nu seamănă deloc cu cei cunoscuţi de omenire înaintea lui”, a adăugat medicul ieșean.

