Ce acuzații i s-au adus mamei române care a fost condamnată la închisoare în Roma

O mamă din România a fost condamnată la doi ani de închisoare pentru abuz asupra fiului său de 13 ani. Potrivit presei italiene, femeia în vârstă de 46 de ani a fost găsită vinovată de maltratare, inclusiv violență fizică și emoțională.

Copilul a fost supus la insulte, lovituri și umilințe, mai ales când mama sa era în stare de ebrietate. Situația a devenit atât de insuportabilă, încât băiatul a fost nevoit să fugă la bunicul patern.

În urma procesului, instanța a condamnat-o pe mamă la doi ani de închisoare pentru maltratare agravată asupra unui minor. Avocatul apărării a declarat că vor aștepta motivarea sentinței și „cu siguranță vom face apel”.

Cum se comporta mama cu fiul pe care îl maltrata

Conform sursei citate, victima a descris mai multe episoade de maltratare în fața instanței. Procurorul a menționat că băiatul „vomita repetat noaptea din cauza anxietății”. Mama îl denigra constant, chiar și în fața fratelui mai mic.

Femeia îi spunea adesea fiului că îl urăște și că este „urât și de bunici”, conform documentelor acuzării citate de Ilmessaggero.it. Abuzul fizic includea palme, lovituri de picior și pumni. Într-un incident, mama l-ar fi mușcat de brațul stâng.

Consumul excesiv de alcool era una dintre cauzele comportamentului agresiv al mamei

Pe lângă violența fizică, copilul era supus și la abuz psihologic. Mama îl încuia ore întregi în camera sa fără motiv. Comportamentul ei era agravat de consumul excesiv de alcool, ajungând să bea până la un litru și jumătate de vin pe zi.

Cazul a fost semnalat și în Gazetaromanească.com, potrivit presei române, scenele de groază se petreceau în special seara, după ce mama consuma alcool. Fiul de doar 13 ani nu a mai suportat agresivitatea femeii și s-a refugiat la bunici.

Cum a reacționat tatăl adolescentului de 13 ani în fața scenelor de agresivitate

Tatăl încerca să-l protejeze, ducându-l uneori în afara casei până noaptea târziu. Situația a devenit atât de gravă, încât băiatul și-a strâns puținele lucruri personale și s-a mutat la bunicul patern „de teama unor prejudicii mai grave”.

Bunicul copilului este un martor-cheie în procesul româncei condamnate la Roma

Un element central în reconstituirea faptelor a fost mărturia bunicului care l-a primit pe nepot. Procurorul a subliniat că, deși ar fi putut fi părtinitor față de nora sa, relatarea bătrânului rămâne credibilă deoarece „a detaliat comportamentele anormale și abuzive la care băiatul a fost supus”.

Apărarea mamei, reprezentată de avocatul Gabriele Romanello, a contestat credibilitatea mărturiei bunicului. Avocatul a argumentat că „fiul s-a căsătorit cu o femeie care nu-i place tatălui său”, punând la îndoială motivele acuzațiilor.

La începutul acestui an, o badantă româncă din Roma a fost condamnată la 19 ani de închisoare pentru că l-a maltratat pe bătrânul pe care îl îngrijea. Femeia l-ar fi aruncat din mașină în timpul mersului.

