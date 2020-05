De Mihai Toma,

”În timp ce se afla în locuința sa nu a luat măsuri de supraveghere a fiicei sale… care a tulburat liniștea publică a locatarilor prin producerea de zgomote și larmă”, se scrie în procesul-verbal întocmit de polițiști de la Secția nr. 2 Galați în data de 5 mai.

Mama a fost sancționată cu avertisment.

Tatăl fetiței a afirmat că au fost mai multe reclamații făcute de un vecin de bloc, care locuiește la un etaj inferior.

Tatăl: “Mai scapă jucăriile pe jos, mai scârțâie parchetul, dar e doar un copil”

”Acel vecin a fost foarte deranjat când ne-am mutat. Am aflat că lucrează la Poliție și vine noaptea de la serviciu. Ne-a mai reclamat și anul trecut, când a venit sectoristul și a văzut că e vorba de un copil mic. Dar tot am fost la secție și am dat o declarație, explicând că avem un copil mic, mai scapă jucăriile pe jos, se mai produc zgomote. Parchetul e vechi, scârțâie, ea mai fuge spre noi când venim acasă de la serviciu”, a explicat, șocat, părintele.

În martie, în ajunul Paștelui, ne-am trezit cu alt echipaj, la 8.00. Fusese o reclamație că se aude muzică populară. A venit și vecinul la ușă, ne spunea să-l lăsăm să trăiască. Dar muzica nu era de la noi, că noi nu dăm petreceri, ne culcăm la ora 22.00. Tatăl fetiței:

Părinții au anunțat că vor apela la un avocat și vor contesta avertismentul: ”Nu vreau să facem un caz din asta, dar nici nu vrem să fim abuzați”.

Totuși, pentru a nu mai avea probleme, cea mică e dusă la bunici în fiecare zi, pentru a-și mai consuma din energie: ”O scoatem din casă în plină pandemie, doar ca să nu mai avem probleme cu vecinii”.



