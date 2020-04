De Denisa Dudescu,

„Am vorbit cu colegele mele din salon, am fost patru, și la fel și ele au fost informate de medicii lor ginecologi. DSP-ul nu ne-a sunat absolut deloc”, a declarat tânăra mămică pentru pressalert. ro.

Aceiași situație a fost și în cazul testul său care a ieșit negativ. Femeia a povestit și clipele de groază prin care a trecut cât timp a fost internată la Maternitatea Odobescu.

”Două zile parcă am trăit un film de groază. Nu se purta mască. De luni, medicii au început să poarte mască și doar o parte dintre ei. Miercuri am aflat, la fel, neoficial, de la unul dintre medici, că avem în maternitate un caz cu coronvirus. La ora 7, am auzit în spital că maternitatea intră în carantină. Asistentele din ziua respectivă au fost extraordinare. Au rezistat eroic 38 – 40 de ore, la fel fără măști, fără absolut nimic,”a mai spus aceasta.

Femeia spune că abia în a treia zi a aflat că va fi testată.

”Au venit, miercuri, la ora zece noaptea ne-au testat pe noi, bebelușii. Joi s-a făcut dezinfectarea cu noi în spital. Ni s-au dat bebelușii în saloane, au stat cu noi în pătuț. Erau mămici care nu aveau lapte Au stat bebelușii nemâncați cinci ore. Noi, mămicile care aveam lapte, ne-am descurcat. Celelalte nu. Plângeau, plângeau și mergeau la asistente,” a mai spus tânăra mămică.

Aceasta a luat decizia să plece pe proprie răspundere din spital și critic dur autoritățile.

”Se mușamalizează mult ce e acolo. E groaznic. Două zile parcă am fost într-un film de groază. Din punctul meu de vedere, cei de la DSP nu-și fac datoria. M-am autoizolat acasă cu tatăl bebelușului și cu el. Ne-am anunțat medicii de familie, dar nu știm cât durează”.