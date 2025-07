Ce este programul City FRESH și de ce se iscă scandal

Mamdani susține că va putea finanța cinci magazine-pilot, câte unul în fiecare cartier al orașului, cu 60 de milioane de dolari. O parte din acești bani ar urma să provină, spune el, din redirecționarea subvențiilor acordate în prezent lanțurilor „corporatiste” de magazine prin programul City FRESH.

„Vom redirecționa fonduri publice de la marile lanțuri de supermarketuri către magazine deținute de oraș, al căror scop nu este profitul, ci prețurile mici”, a declarat Mamdani într-un clip de campanie viral.

One week ago today, we shocked the establishment and redrew the political map of New York City with a campaign relentlessly focused on the needs of working people.



Let's break it down. pic.twitter.com/RZ0msTucA5 — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) July 1, 2025

Dar aici începe controversa. Potrivit site-ului oficial al orașului New York, cele 140 de milioane de dolari invocați de Mamdani nu sunt bani publici disponibili, ci investiții private atrase în ultimii 12 ani prin facilități fiscale. Cu alte cuvinte, acești bani nu sunt în conturile orașului, ci în bilanțurile supermarketurilor participante.

De fapt, doar aproximativ 30 de milioane de dolari au fost acordați sub formă de reduceri de taxe în cadrul programului City FRESH.

Mamdani nu recunoaște vreo greșeală: „Nu am înțeles greșit”

Campania lui Mamdani insistă că nu este vorba de o eroare de interpretare și că programul propus este realist. Diferența față de suma invocată va fi acoperită, argumentează susținătorii săi, dintr-o taxă suplimentară de 1% aplicată celor mai bogați cetățeni din oraș.

Între timp, administrația actualului primar, Eric Adams, care va candida ca independent în noiembrie, nu a pierdut ocazia să atace planul rivalului său.

„Planul lui Mamdani pentru magazine alimentare de stat se bazează pe subvenții care nu există. De ce? A înțeles greșit un site. Asta nu e doar neglijență, e iresponsabilitate", a scris Adams pe rețeaua X, distribuind un articol critic pe acest subiect.

„Planul lui Mamdani pentru magazine alimentare de stat se bazează pe subvenții care nu există. De ce? A înțeles greșit un site. Asta nu e doar neglijență, e iresponsabilitate”, a scris Adams pe rețeaua X, distribuind un articol critic pe acest subiect.

Micii comercianți se tem că vor fi scoși de pe piață

Propunerea lui Mamdani i-a pus pe jar pe comercianții independenți și proprietarii de magazine de cartier, care spun că nu pot concura cu un sistem care le oferă rivalilor scutiri de taxe și chirie zero.

Rafael Garcia, proprietarul unui magazin alimentar din Bronx, spune că planul ar fi un „dezastru” pentru afacerile mici. La rândul său, John Catsimatidis, proprietarul lanțului Gristedes, a anunțat că își va închide magazinele dacă Mamdani devine primar.

„Supermarketurile deținute de oraș nu funcționează. Orașele nu știu să conducă o afacere”, a spus miliardarul la un miting.

Cine este Zohran Mamdani și cum a ajuns în fruntea cursei

Zohran Mamdani are 33 de ani, e fiul unor imigranți ugandezi și este reprezentant al cartierului Astoria în Adunarea de Stat din New York. S-a făcut remarcat prin poziții progresiste și printr-o campanie fără precedent pe rețelele sociale.

Într-un gest simbolic, a mers pe jos întregul Manhattan într-o noapte, pentru a discuta direct cu cetățenii. A atras mii de voluntari, a refuzat donațiile mari și a obținut sprijinul unor figuri ca Bernie Sanders.

Mamdani l-a învins pe Andrew Cuomo, fost guvernator cu notorietate, dar cu o imagine erodată. Victoria lui e considerată un semnal de alarmă pentru liderii tradiționali ai Partidului Democrat.

„Sunt sătui alegătorii de establishmentul democratic”, a declarat Stephanie Taylor, de la Progressive Change Campaign Committee, pentru BBC.

Un politician nou, dar cu idei vechi pentru stânga americană

Deși lipsit de experiență în funcții executive, Mamdani promite reforme radicale, cum ar fi transport public gratuit, magazine publice și intervenții directe în economie. Sprijinul tinerilor și al minorităților i-a adus victoria în primare, dar în zonele cu venituri mici scorul său a fost mai slab decât al lui Cuomo.

„Avem nevoie de un primar care poate privi autoritarismul în ochi fără să vadă o reflexie a propriei persoane”, a spus Mamdani într-un interviu recent.

În noiembrie, Mamdani se va confrunta în alegerile generale cu actualul primar Eric Adams, care și-a schimbat afilierea și candidează ca independent. Dacă va câștiga, Mamdani va avea misiunea de a-și pune în aplicare viziunea într-un oraș complex și divizat.