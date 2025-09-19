Potrivit anchetatorilor, pe 4 mai 2025, Singh Bhupinder ar fi acceptat suma menţionată pentru a facilita prin achiziţie directă atribuirea unui contract în valoare de 900.400 de lei (fără TVA), privind lucrări de reparaţii la etajul al şaselea al unităţii medicale.

În acelaşi dosar sunt cercetaţi un consilier judeţean din Caraş-Severin şi un om de afaceri din Caransebeş. Procurorii DNA au efectuat joi percheziţii în opt locaţii din judeţ, inclusiv la spital, la firme şi la locuinţele suspecţilor.

La domiciliul lui Singh Bhupinder au fost găsite sume importante de bani, ridicate pentru verificări: 28.890 de euro, 96.200 de lei, 2.541 de dolari, 340 de lire, 500 de franci şi 5.000 de forinţi.

DNA Timişoara a dispus reţinerea managerului pentru 24 de ore, sub acuzaţia de luare de mită, iar administratorul firmei implicate este cercetat pentru dare de mită. În cauză, cercetările vizează şi alte persoane.

