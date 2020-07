România înregistrează o creştere îngrijorătoare a numărului de cazuri de COVID-19, iar la Cluj autorităţile locale au transferat pacienții de pe Terapie intensivă, care nu au reședința în Cluj, în alte spitale din țară care dispun de locuri.

Ioan Mureșan, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Cluj, declară că numărul foarte mare de cazuri de COVID-19 necesită muncă neîntreruptă şi precizează că numărul medicilor de la Terapie Intensivă este insuficient.

”Săptămâna viitoare deschidem și secția de la Medicina Muncii cu aproximativ 30 de paturi unde vom trimite personal din spital. Va trebui să facem un efort mare să gestionăm lucrurile”, spune el.

Speram să le dau unor colegi medici drumul în concediu, dar acum trebuie să deschidem altă secție din cauza situației cazurilor. Personalul de la Terapie intensivă nu poate rezista la nesfârșit, e extenuat și e greu să se mențină într-un ritm continuu. Managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, Ioan Mureșan:

În plus, managerul spitalului din Cluj a precizat că ”este o perioadă mult mai dificilă ca la începutul pandemiei”.

La rândul său, Vasile Mureșan, managerul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie “Leon Daniello” Cluj-Napoca declara săptămâna trecută pentru Transilvania Reporter că atât secția de COVID-19 cu 44 de locuri, cât și cea de Terapie Intensivă, cu 5 locuri, au ajuns la capacitate maximă.



Potrivit raportării de astăzi, 25 iulie, 24 de persoane din județul Cluj au fost depistate pozitiv cu COVID-19 în ultimele 24 de ore și internate în cele două spitale dedicate. Zece persoane sunt internate în ATI, din care 7 din județ. Totalul persoanelor depistate pozitiv cu COVID-19 a ajuns la 197, din care 175 din județul Cluj.

Recomandări Masca de protecţie devine obligatorie şi în spaţii deschise, la Iaşi: „Vrem să fim cât se poate de preventivi”

Unitate mobilă de Terapie Intensivă pentru Cluj

Prefectul de Cluj, Mircea Abrudean, a anunțat că va ajunge săptămâna viitoare și o unitate mobilă cu 11 paturi, mai exact un tir de terapie intensivă, din dotarea IGSU. „Secția este echipată, dotată cu ventilatoare, de luni va fi funcțional”, a spus el.

”La Terapie intensivă în Cluj am avut și cazuri din alte județe. Am decis să eliberăm Terapia intensivă pentru a avea locuri pentru clujeni, iar pacienții din alte județe să fie transferați în alte părți, dacă se poate în județele de reședință, dacă nu în centrele apropiate care nu au afluxul pe care îl avem noi de pacienți, acesta fiind motivul pentru care am decis să transferăm trei pacienți astăzi la Oradea”, a declarat Mircea Abrudean.

Clujul nu este singurul oraş unde capacitatea spitalelor a ajuns la capacitate maximă. În Iaşi nu mai sunt locuri în spitalele COVID, iar autorităţile au introdus purtarea măştii şi în spaţiile deschise aglomerate.

