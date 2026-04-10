Descoperire istorică în Wadi El-Natrun

Conform Ministerului Turismului și Antichităților din Egipt, situl arheologic din guvernoratul Beheira este una dintre cele mai importante zone pentru originea monahismului, nu doar în Egipt, ci la nivel mondial. Mănăstirea, datată între secolele IV și VI d.Hr., se întinde pe o suprafață de aproximativ 2.000 metri pătrați. Structura din cărămidă de lut are ziduri cu o grosime de peste un metru și camere cu o înălțime de peste doi metri.

O incursiune în viața monahală timpurie

Mănăstirea include o curte deschisă înconjurată de clădiri care adăposteau chilii, cuptoare, bucătării și spații de depozitare. Arheologii au găsit, de asemenea, rămășițe scheletice umane, despre care se crede că aparțin unor călugări, alături de picturi murale și elemente arhitecturale.

„Studiile arhitecturale arată utilizarea diverselor sisteme de acoperiș, inclusiv bolți și cupole construite din cărămidă de lut”, au explicat oficialii.

Pereții mănăstirii erau acoperiți cu un strat de tencuială albă și împodobiți cu picturi înfățișând cruci, palmieri și diverse motive vegetale și geometrice. În plus, săpăturile au scos la iveală inscripții cu numele unor călugări care au trăit acolo, precum și „texte religioase care invocă mila și iertarea”. Aceste descoperiri oferă detalii valoroase despre viața de zi cu zi a locuitorilor mănăstirii.

Valorificarea patrimoniului coptic

Ministrul Turismului și Antichităților, Sherif Fathy, a subliniat importanța acestei descoperiri: „Reprezintă o contribuție semnificativă la înțelegerea originilor monahismului în Egipt, care a început pe acest pământ înainte de a se răspândi în întreaga lume”.

Oficialul a reiterat angajamentul ministerului de a integra siturile de patrimoniu copt în ofertele turistice, pentru a îmbogăți experiența vizitatorilor și a evidenția bogăția culturală a Egiptului.

Alte situri monahale recent descoperite

Mohamed Taman, șeful administrației centrale pentru Antichitățile Egiptului de Jos și Sinai, a menționat că situl adaugă o dimensiune nouă în înțelegerea designului primelor mănăstiri, mai ales datorită prezenței spațiilor interioare de înmormântare care reflectă viața monahală. Această descoperire vine la scurt timp după ce, pe 23 martie, arheologii au anunțat găsirea unui alt complex monahal în guvernoratul Beheira.

Situl includea o casă pentru oaspeți cu 13 camere și picturi murale. În ianuarie 2026, autoritățile egiptene au raportat descoperirea unei alte mănăstiri în satul Al-Duwair, din guvernoratul Sohag. Acolo, arheologii au identificat rămășițele unui complex rezidențial complet integrat pentru călugării din perioada bizantină, conform New York Post.