Descoperire istorică în Wadi El-Natrun

Conform Ministerului Turismului și Antichităților din Egipt, situl arheologic din guvernoratul Beheira este una dintre cele mai importante zone pentru originea monahismului, nu doar în Egipt, ci la nivel mondial. Mănăstirea, datată între secolele IV și VI d.Hr., se întinde pe o suprafață de aproximativ 2.000 metri pătrați. Structura din cărămidă de lut are ziduri cu o grosime de peste un metru și camere cu o înălțime de peste doi metri.

O incursiune în viața monahală timpurie

Mănăstirea include o curte deschisă înconjurată de clădiri care adăposteau chilii, cuptoare, bucătării și spații de depozitare. Arheologii au găsit, de asemenea, rămășițe scheletice umane, despre care se crede că aparțin unor călugări, alături de picturi murale și elemente arhitecturale.

„Studiile arhitecturale arată utilizarea diverselor sisteme de acoperiș, inclusiv bolți și cupole construite din cărămidă de lut”, au explicat oficialii.

Pereții mănăstirii erau acoperiți cu un strat de tencuială albă și împodobiți cu picturi înfățișând cruci, palmieri și diverse motive vegetale și geometrice. În plus, săpăturile au scos la iveală inscripții cu numele unor călugări care au trăit acolo, precum și „texte religioase care invocă mila și iertarea”. Aceste descoperiri oferă detalii valoroase despre viața de zi cu zi a locuitorilor mănăstirii.

Valorificarea patrimoniului coptic

Ministrul Turismului și Antichităților, Sherif Fathy, a subliniat importanța acestei descoperiri: „Reprezintă o contribuție semnificativă la înțelegerea originilor monahismului în Egipt, care a început pe acest pământ înainte de a se răspândi în întreaga lume”.

Oficialul a reiterat angajamentul ministerului de a integra siturile de patrimoniu copt în ofertele turistice, pentru a îmbogăți experiența vizitatorilor și a evidenția bogăția culturală a Egiptului.

Alte situri monahale recent descoperite

Mohamed Taman, șeful administrației centrale pentru Antichitățile Egiptului de Jos și Sinai, a menționat că situl adaugă o dimensiune nouă în înțelegerea designului primelor mănăstiri, mai ales datorită prezenței spațiilor interioare de înmormântare care reflectă viața monahală. Această descoperire vine la scurt timp după ce, pe 23 martie, arheologii au anunțat găsirea unui alt complex monahal în guvernoratul Beheira.

Situl includea o casă pentru oaspeți cu 13 camere și picturi murale. În ianuarie 2026, autoritățile egiptene au raportat descoperirea unei alte mănăstiri în satul Al-Duwair, din guvernoratul Sohag. Acolo, arheologii au identificat rămășițele unui complex rezidențial complet integrat pentru călugării din perioada bizantină, conform New York Post.

Liniște totală! Gestul făcut de Traian Băsescu la priveghiul lui Mircea Lucescu! Un singur cuvânt a avut de spus, însă ce s-a întâmplat câteva momente mai târziu i-a lăsat pe toți fără replică
Viva.ro
Liniște totală! Gestul făcut de Traian Băsescu la priveghiul lui Mircea Lucescu! Un singur cuvânt a avut de spus, însă ce s-a întâmplat câteva momente mai târziu i-a lăsat pe toți fără replică
Un bărbat venit la priveghiul de pe Arena Națională s-a apropiat de Răzvan Lucescu, iar ce a urmat i-a lăsat pe toți muți de uimire! Gestul lui a stârnit lacrimi
Unica.ro
Un bărbat venit la priveghiul de pe Arena Națională s-a apropiat de Răzvan Lucescu, iar ce a urmat i-a lăsat pe toți muți de uimire! Gestul lui a stârnit lacrimi
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
GSP.RO
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.RO
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Singurul cuvânt scris de Traian Băsescu pe coroana funerară pe care a pus-o la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Cum a aparut fostul presedinte, în urmă cu doar câteva minute, la Arena Natională
Libertateapentrufemei.ro
Singurul cuvânt scris de Traian Băsescu pe coroana funerară pe care a pus-o la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Cum a aparut fostul presedinte, în urmă cu doar câteva minute, la Arena Natională
Călin Georgescu și Horațiu Potra vor fi judecați chiar și fără declarațiile anulate în dosarul loviturii de stat. Instanța: „Excluderea unor probe nu echivalează cu nulitatea rechizitoriului”
Analiză
Știri România 07:00
Călin Georgescu și Horațiu Potra vor fi judecați chiar și fără declarațiile anulate în dosarul loviturii de stat. Instanța: „Excluderea unor probe nu echivalează cu nulitatea rechizitoriului”
Mesajul dintr-un singur cuvânt scris de Traian Băsescu pe coroana depusă la catafalcul lui Mircea Lucescu
Știri România 09 apr.
Mesajul dintr-un singur cuvânt scris de Traian Băsescu pe coroana depusă la catafalcul lui Mircea Lucescu
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.ro
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Politică 09 apr.
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
