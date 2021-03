Manevră nebună cu TIR-ul făcută de un șofer, ca să-și salveze colegul căzut cu capul pe volan la 90 km/h, în Germania

Falko Lehmann, 38 de ani, cunoscut de prieteni ca „Brummi Falko”, conduce de obicei prin Europa și transportă containere de peste mări cu TIR-ul său. Dar din cauza crizei declanșate de coronavirus a fost adesea pe șoselele Saxoniei cu MAN-ul său TGX 3 (510 PS), iar acum a devenit un erou pe A4, lângă Ottendorf-Okrilla.

„Joi, în jurul orei 11.45, la Ottendorf-Okrilla, conduceam pe autostradă în direcția Dresda și am avut un coleg începător la bord. Un alt camion se afla pe banda stângă, apoi s-a izbit în bară de protecție din stânga, pe centrul șoselei. M-am speriat. Ucenicul meu a fost de părere că șoferul celălalt ațipise puțin”, spune Brummi Falko.

Camionul polonez despre care el povestește mergea cu aproximativ 90 km/h, s-a clătinat și a lovit în mod repetat parapetele de protecție de pe mijlocul autostrăzii. „Mi-a fost imediat clar: trebuie să-l opresc. Așa că m-am deplasat la același nivel, m-am uitat și i-am văzut capul. Era pe volan. Șoferul era leșinat”.

Falko e șofer profesionist instruit din 2014 și a decis să înceapă o manevră îndrăzneață de conducere. „A fost un instinct. Un camion fără șofer este o bombă care rulează pe șosea!”, spune Pulsnitzer.

Camionul MAN cu cabină albă este cel condus de Falko, în spate se întrezărește camionul oprit de el ca să-l salveze pe șofer. Foto: Bild

S-a pus în fața celuilalt camion cu camionul său. „M-a lovit din nou în lateral. Am încetinit, am lăsat camionul să mă împingă, apoi am tot frânat, l-am oprit cu puțin timp înainte de zona de odihnă Am Eichelberg”.

Ucenicul său, Philipp Guhr, 25 de ani, a fugit imediat și a acordat primul ajutor. Falko a asigurat locul accidentului. Au sunat la ambulanță. Lucrătorii de salvare l-au adus pe șoferul leșinat, un rus, 55 de ani, la o clinică, iar Falko și-a dus camionul avariat la atelier. „Sper că colegul se descurcă bine acum și nu mai e în pericol”, a încheiat el povestea.

În urmă cu o lună, un alt șofer de camion a fost erou, tot în Germania, unde a reușit să oprească un autoturism a cărui șoferiță leșinase la volan, pe o pasarelă peste o autostradă.

