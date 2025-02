Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă că prima urgenţă a României în ceea ce priveşte politica externă trebuie să fie clarificarea relaţiei cu SUA şi cu Donald Trump şi să se ştie „ce gândeşte America despre regiune”.

Băsescu spune că problema zero pentru perioada imediat următoare este securitatea României, pentru că „o Americă ce se retrage din garanţiile de securitate pentru Europa este o Americă ce lasă o Europă nepregătită să facă faţă unor confruntări cu Rusia în momentul de faţă”.



„Este prima urgenţă, trebuie să ştim ce gândeşte America despre regiune. Pentru că este evident, după mine, cel puţin în momentul de faţă, preşedintele Statelor Unite este un geambaş de terenuri. El vrea Groenlanda, vrea Canada, vrea Fâşia Gaza să construiască nişte hoteluri şi să facă turism. Deci este un om care crede că banul rezolvă tot. Cum rezolvi tu problema palestiniană vorbind că vei strămuta palestinienii din Gaza, când este un conflict de 2000 de ani?”, a declarat Băsescu, potrivit News.ro.

„Pentru noi este un moment critic”

Fostul preşedinte al României consideră că, „din păcate”, la Casa Albă este „un agent imobiliar”, iar „pentru noi este un momeent critic”



„(…) Știu sigur este că pentru noi este un moment critic în care trebuie să-i spunem ce este cu regiunea asta de la Marea Neagră, pentru că altfel ne apropiem foarte mult, ca abordare cel puţin declarativă, a Americii care seamănă foarte mult cu cea a lui Putin: se uită la teritorii şi vrea să le înşface. Vrea Groenlanda, vrea Fâşia Gaza, deci este extrem de dificil”, a menţionat Băsescu.

Recomandări Lovitura de palat ratată la Senat. Ținta, Ilie Bolojan. Cum s-a dorit blocarea lui pentru a nu ajunge președinte interimar

Securitatea României, o prioritate

Acesta a spus că, în acest context, diplomatia românească trebuie să fie „extrem de agresivă în a clarifica lucrurile” pentru că România, în relaţia ei bilaterală cu Statele Unite, are baza de la Kogălniceanu, o bază pentru 10.000 de puşcaşi marini, baza aeriană de la Turda, baza de la Midia, iar acestea sunt lucruri făcute, care vizează securitatea României.



„Or noi nu ştim, după anunţurile lui Trump, ce are în cap. El anunţă că-şi retrage militarii din Europa, sunt lucruri pe care trebuie să le clarificăm foarte repede. Deci, dincolo de orice mare curiozitate pe care o am şi eu de ce s-au anulat alegerile prezidenţiale, problema zero este securitatea României, pentru că o Americă ce se retrage din garanţiile de securitate pentru Europa este o Americă ce lasă o Europă nepregătită să facă faţă unor confruntări cu Rusia în momentul de faţă. Ne trebuie câţiva ani ca să ne punem pe picioare”, a mai spus Traian Băsescu.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News