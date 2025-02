„Manuale nu am avut niciodată”

„Cum ați putea crede că istoria și geografia pot fi privite ca discipline opționale și nu ca unele absolut necesare pentru dezvoltarea sănătoasă a rațiunii fiecărui elev?”, întreabă aceasta, precizând că există riscul ca tinerii să cadă pradă informațiilor false din mediul online în absența unei educații solide în domenii esențiale.

Eleva, care face parte din prima generație care a urmat Clasa Pregătitoare, reproșează Ministerului Educației inconsistența cu care a tratat reforma curriculară pe parcursul său educațional.

„Vă reamintesc că elevii de gimnaziu învață după o programă actualizată, iar eu fac parte din prima generație care a avut parte de această schimbare. Manuale nu am avut niciodată cât timp am fost în clasele gimanziale, abia în a doua jumătate a anului le primeam. Apoi, am ajuns la liceu, unde Ministerul stopase schimbarea programei, și am fost nevoiți să ne adaptăm curricumului celui vechi, deci am întrerupt, practic educația bazată pe „competențe” pe care Miniterul Educației se mândrea că o instituise”, spune adolescenta.

Totodată, aceasta continuă:

„Nu considerați că patru ani mai târziu, acele „competențe” au putut fi cu ușurință pierdute, în contextul în care, pe măsură ce am crescut, am fost nevoiți să studiem pe baza unei programe și a unor manuale din ce în ce mai vechi, în mod ironic, în loc să continuăm să primim (măcar pe la jumătatea anului) manuale noi, cu o informație măcar puțin actualizată?”.

Critică lipsa unei actualizări

Eleva critică, de asemenea, lipsa unei actualizări adecvate a programelor școlare și manualelor, menționând că încă se studiază după materiale care precizează că „România a început demersurile pentru aderarea la UE și la NATO”, deși aceste evenimente au avut loc acum aproape două decenii.

„Nu considerați că problema poate fi rezolvată prin conceperea unei programe actualizate, nu prin eliminarea acestor materii?”, întreabă ea, propunând o revizuire a conținutului predat pentru a reflecta realitățile contemporane.

O altă problemă evidențiată în scrisoare este impactul negativ pe care aceste schimbări l-ar avea asupra elevilor performanți. „Este drept să eliminați chiar și singura oră de geografie de la profil real, o materie la care elevii români au obținut performanțe deosebite?”, întreabă eleva.

Analfabetismul, o problemă de securitate națională

În scrisoarea, eleva mai subliniază impactul pe termen lung asupra educației și formării profesionale a copiilor.

„Afirmați că „analfabetismul funcțional devine o problemă de securitate națională” și cu toate acestea reduceți orele de limba și literatura română la profilul real și eliminați alte materii, fără să vă luați în calcul că tocmai aceaste măsuri vor contribui în mod semnificativ la creșterea acentuată a ratei analfabetismului în țara noastră.

Pe de altă parte, arată tânăra, „educația de calitate nu ar trebui să fie condiționată de interesul elevului de a opta pentru un anumit opțional, din simplul motiv că, în general, un copil va căuta mai de grabă să obțină notele cele mai mari cu un minimum de efort, din păcate, mai degrabă decât să se îngrijoreze cu privire la vastitatea culturii sale generale”.

Eleva precizează, în continuare: „Cu atât mai mult cu cât istoria, geografia, biologia, chimia sunt materii unde studiul constant este absolut necesar, fiți sigur că elevii vor evita să aleagă aceste materii ca opționale”.

În final, aceasta face apel la ministrul Daniel David să reconsidere schimbările propuse: „Spuneți că plănuiți să ne „orientați în carieră”, dar în același timp, eliminați toate materiile care pot reprezenta pentru unii dintre noi, baza pentru cariera viitoare”.

Ministerul Educației a publicat pe 31 ianuarie planurile-cadru pentru licee, care promit că vor aduce mai multă flexibilitate elevilor și școlilor în ceea ce privește alegerea materiilor. Însă, în realitate, elevii au foarte puțin de ales atrag atenția experții în educație contactați de Libertatea.



