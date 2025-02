Crin Antonescu susține că nu a intrat niciodată într-un cazino

Politicianul neagă că ar fi jucat vreodată la cazino sau că ar fi avut probleme financiare din cauza jocurilor de noroc.

„Răspunsul şi adevărul sunt simple: nu am avut niciodată, sub nicio formă şi în niciun grad, vreo problemă cu una din aceste două acuzaţii, calomnii. Nu am intrat în viaţa mea într-un cazino, nu am intrat în viaţa mea într-o casă privată, am aflat acum că există, de jocuri, nu am intrat într-o sală de păcănele. Nu am jucat şi nu am datorat vreodată niciun leu, niciun cent, nicio monedă de pe urma unor jocuri de noroc şi punct”, a declarat Crin Antonescu.

„Nu beau bere, deși am trăit în Belgia multă vreme, unde e cea mai bună din lume”

El a abordat și subiectul consumului de alcool, menționând că bea „cât un om normal” și tot mai puțin în de ceva timp.

„Beau cât, cred, un om normal, la masă, dacă şi din ce în ce mai puţin. Nu beau bere, cum cred unii, deşi am trăit în Belgia multă vreme, unde e cea mai bună bere din lume. Prefer vinul în cantităţi absolut nesemnificative. Preventiv, pentru toţi ceilalţi, vă anunţ că niciodată nu am consumat vreo substanţă interzisă, nu am violat pe nimeni, nu am hărţuit pe nimeni. Mă aştept la orice”, a precizat Antonescu.

Recomandări Lovitura de palat ratată la Senat. Ținta, Ilie Bolojan. Cum s-a dorit blocarea lui pentru a nu ajunge președinte interimar

Candidatul susținut de PSD, PNL și UDMR la alegerile prezidențiale din luna mai a declarat că a auzit la unele televiziuni afirmații „absolut absurde” venite de la persoane necunoscute, subliniind că nu i s-a oferit dreptul la replică pentru astfel de acuzații.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News