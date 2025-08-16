Ce arată noile cercetări

Unii cred că mango trebuie evitat complet din cauza zahărului său natural, în timp ce alții merg la extrem și speră că fructul ar putea „reversa diabetul”. În realitate, consumul de mango nu este nici periculos dacă este moderat, nici un remediu miraculos. Dr. Rahul Baxi, diabetolog din Mumbai, afirmă că mulți pacienți vin la controale după sezonul mango cu niveluri ridicate de glucoză, ceea ce arată că excesul poate fi problematic.

Două studii clinice recente din India oferă o perspectivă surprinzătoare: consumul controlat de mango, în locul carbohidraților precum pâinea, poate fi benefic pentru glicemie și sănătatea metabolică.

Studiul pilot implicând 95 de participanți a analizat trei soiuri populare: Safeda, Dasheri și Langra. Răspunsul glicemic după consumul acestor mango-uri a fost similar sau chiar mai mic decât după pâinea albă. Monitorizarea glicemiei pe trei zile a arătat fluctuații mai reduse la persoanele cu diabet, ceea ce poate fi benefic pe termen lung.

Studiul randomizat de opt săptămâni cu 35 de adulți cu diabet de tip 2 a arătat că înlocuirea pâinii de la micul dejun cu 250 g de mango a îmbunătățit glicemia în repaus, HbA1c, rezistența la insulină, greutatea corporală, circumferința taliei și colesterolul HDL.

Dr. Anoop Misra, autor principal, subliniază că aceste rezultate demonstrează beneficiile consumului moderat de mango în locul altor carbohidrați, dar moderația și supravegherea clinică rămân esențiale.

Cum să consumi mango în siguranță

Experții recomandă

Porții mici: un mango de 250 g sau aproximativ jumătate de porție, de 15 g de carbohidrați, o dată sau de două ori pe zi.

Înlocuirea carbohidraților: fructul trebuie să înlocuiască pâinea sau alte alimente bogate în carbohidrați, nu să fie consumat în plus.

Momentul consumului: între mese, combinat cu proteine sau fibre, evitând deserturile și sucurile dulci.

Dr. Baxi subliniază controlul porțiilor este cheia pentru a beneficia de mango fără a afecta nivelul glicemiei.

În India, mango are o semnificație culturală, socială și chiar diplomatică. Festivalurile dedicate fructului celebrează diversitatea soiurilor, iar expresia „diplomația mango” reflectă rolul fructului în consolidarea relațiilor și negocierilor.

Există peste 1.000 de soiuri de mango în India. Cele din nord și est: Langra, Dasheri, Chausa și Himsagar sunt extrem de dulci, în timp ce cele din sud au o aromă dulce-acrișoară. Alphonso, din vest, este celebru pentru echilibrul său între zahăr și aciditate.

Mango este un fruct tropical gustos, apreciat nu doar pentru aroma sa inconfundabilă, ci și pentru conținutul său ridicat de nutrienți. În multe regiuni, este supranumit „regele fructelor”, datorită valorii sale nutritive și gustului său distinct. Află mai multe despre caracteristicile mango-ului și beneficiile consumului său.