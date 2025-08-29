Se interzice atât comercializarea, cât și folosirea lor

O manichiuristă din Sibiu spune că decizia afectează toate saloanele care au investit deja în produse pe bază de TPO.

„Potrivit legii, se interzice atât comercializarea, cât si folosirea lor. TPO este aparent o substanță chimică care poate produce cancer sau alte reacții. Practic ea ajută la polimerizare, este dificil pentru toate saloanele, pentru că trebuie să-și cumpere din nou produse TPO free, care existau dinainte pe piață. Deci e o pierdere destul de mare mai ales pentru cine avea stocuri de produse”, a spus aceasta, conform ziarului Turnul Sfatului.

„Ar trebui să aruncăm ce avem momentan în sertar”

O altă manichiuristă spune că pierderea este cu atât mai mare cu cât multe saloane au făcut recent comenzi de produse.

„Ar trebui să aruncăm ce avem momentan în sertar. Investiția este mare. Noi sperăm să le putem folosi până la expirarea lor. Substanța respectivă este și în oja semipermanentă, dar și în unele geluri. Paguba pentru noi este să aruncăm toate culorile. Trebuie aruncate și reinvestit. Eu chiar zilele trecute am comandat mai multe culori de la un brand pe care îl admir, dar am de gând să refuz coletul care vine pentru că se pare că nu mai am ce face cu ele”, a declarat aceasta.

Cosmeticiană purtând mănuși negre aplicând cu grijă lac de unghii pe unghiile clientei, realizând o manichiură perfectă într-un salon de înfrumusețare profesional.
Manichiuristele trebuie să arunce ojele din sertare – Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

„Trebuie să o iau de la zero”

O altă manichiuristă din Sibiu spune că va pierde aproape tot ce are pe stoc.

„Este un fotoinițiator care se găsește și în gel și în oja semipermanentă. Și se poate găsi chiar și în unele lipiciuri de gene. De la 1 septembrie se interzice comercializarea, dar noi speram să le putem folosi până la expirare pentru că altfel trebuie să arunc 90% din produsele pe care le am și să o iau de la zero. Toate brandurile lucrează de ceva vreme la formule noi fără TPO, aceste TPO ajută la uscarea produsului în lampa UV. Până în 1 septembrie încearcă toți să își lichideze stocurile. Se semnează și o petiție pe TPO-EU.com pentru a ne lăsa să le folosim până expiră”, a explicat aceasta.

Comisia Europeană poate permite folosirea TPO doar dacă se depune o cerere specială, însoțită de studii științifice care demonstrează că nu există alternative, utilizarea este strict controlată și produsul respectă toate normele de siguranță.

Până în prezent, nu a fost depusă nicio astfel de cerere, astfel că interdicția TPO se aplică integral începând cu 1 septembrie 2025.

Alertă de periculozitate gravă: 15 oje sau lacuri de unghii

Începând cu 1 septembrie 2025, ingredientul Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), utilizat frecvent în oje, geluri și alte produse pentru manichiură, va fi interzis în Uniunea Europeană prin Regulamentul (UE) 2025/877, deoarece este clasificat drept substanță toxică pentru reproducere (CMR, cat. 1B).

Pe fondul acestei decizii, InfoCons – Protecția Consumatorilor avertizează consumatorii asupra riscurilor asociate produselor cosmetice de tip ojă/lac de unghii, aflate în sistemul de alertă rapidă al UE.

Peste 15 astfel de produse au fost semnalate recent cu risc chimic grav, unele fiind vândute online, inclusiv prin platforma Temu.

Printre ingredientele interzise identificate se numără HEMA și mequinol (provoacă iritații și reacții alergice), dar și triacrilatul de trimetilolpropan, o substanță care poate cauza cancer, iritații ale pielii și ochilor.

Produsele vizate aparțin unor branduri precum XEIJAYI, Betty, Em Milano, QBD, Yes • J&Y, fiind comercializate sub denumiri ca Gel Magnétique Œil de Chat à la Mode, MAKE UP, Smalto gel color, Temperature acrylic gel poly gel sau Color Gel soak Off.

Aceste produse nu respectă Regulamentul privind produsele cosmetice al UE.

Recomandările ANPC pentru consumatori

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC) transmite că TPO a fost inclus în Anexa II a Regulamentului (CE) 1223/2009 prin Regulamentul Omnibus VII și recomandă consumatorilor:

  • Să verifice etichetele produselor cosmetice;
  • Să caute în lista de ingrediente „Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide” sau prescurtarea TPO;
  • Să evite produsele care conțin acest ingredient;
  • Să nu folosească produsele identificate cu TPO;
  • Să informeze comerciantul și să păstreze bonul fiscal;
  • Să depună o reclamație la ANPC pe www.anpc.ro – secțiunea „Formular reclamație”.

„Începând cu 1 septembrie 2025, în conformitate cu legislația Uniunii Europene, utilizarea ingredientului TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) este interzisă în produsele cosmetice. România, ca stat membru al UE, aplică aceste prevederi”, a precizat ANPC într-un comunicat.

