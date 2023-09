„Am pornit cu domnul Simonis (n.r. deputatul Alfred Simonis, președinte interimar al Camerei Deputaților) la o analiză, ceea ce înseamnă aceste jocuri de noroc și păcănele. Normal că mi-am luat partea de jocuri de noroc la Guvern și am început să lucrez împreună cu experții din Ministerul de Finanțe, să vedem ce trebuie modificat ca șmecherii să nu ne mai păcălească. A fost inițiat și un proiect de lege cu celebrele păcănele pe care le găsiți, domnii primari, în toate comunele dumneavoastră și dumneavoastră știți cel mai bine nenorocirile pe care le creează”, a spus Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a adăugat că oamenii, mai ales când au o situație financiară precară, cred că jucând la aceste jocuri se vor îmbogăți imediat, dar consideră că datoria lui este să facă în așa fel păcănele să fie eliminate din toate orașele, „așa cum este peste tot în Europa”.

„Sunt pregătit, la fel ca Simonis și Grindeanu, și nu mi-e frică de nimic din ceea ce am făcut. Dar să știți că ei nu se opresc aici. Să îți fie frică de ceea ce pot inventa despre dumneavoastră. De aceea, eu consider că deja am ajuns într-o formă de șantaj. Și, în calitatea mea de prim ministru, solicit statului român să vadă dacă vorbim e o încălcare a legii și de un șantaj sau vorbim doar de un fenomen întâmplător, că nu știu ce Sorin stă la masă cu liderul populiștilor, astăzi. Fiindcă sunt foarte determinat să duc tot ceea ce am început la capăt”, a spus Ciolacu.

Recomandări Cine este Adrian Ivan, rectorul Academiei SRI cu venituri de 6.500 de euro pe lună și care și-a copiat cinci cărți. „Am venit, la cererea domnului director Hellvig, să consolidez această universitate”

„Dar, dacă statul român nu observă că este nevoie de o nevoie de determinare concentrată când vorbim de infracțiuni de evaziune fiscală, atunci nu vom câștiga acest război”, a mai afirmat premierul.

El s-a referit la proiectul depus la Camera Deputaților prin care sălile de jocuri de noroc vor putea fi amplasate „la cel mult 50 de metri de limita teritorială a orașului/municipiului ori a comunei, inclusiv a municipiului București” și nu trebuie să fie „la mai puțin de 300 m de un așezământ de învățământ”.

Ciolacu, ieri: „Este unul Sorin, una Odette, tot ne caută prin interpuşi”

A fost a doua oară în două zile când premierul a făcut referire la jocurile de noroc. Ciolacu a spus vineri, 29 septembrie, la Hunedoara, că „acolo am deranjat cel mai mult șmecheria” și a susținut că sunt două persoane care încearcă prin interpuşi să împiedice Guvernul să ia măsurile fiscale pentru industria pariurilor sportive.

„Tot mă întrebam care din pachetul ăsta de legi deranjează cel mai mult sau care măsură. Niciuna nu aduce falimentul băncilor. Cred că pachetul în ceea ce privește sistemul de funcţionare a jocurilor de noroc. Cred că acolo am deranjat cel mai mult şmecheria. E unul Sorin, una Odette, tot ne caută prin interpuşi şi nu ştiu cum să ajungă la noi, să nu cumva să facem ordine şi serverele acestor jocuri de noroc să fie în instituţia Jocurile de Noroc, şi nu în alte ţări sau în offshore-uri”, a declarat Ciolacu.

Recomandări „Să terminăm cu ipocrizia, totul este despre bani!” Zeci de mii de euro pentru analiștii „independenți”, contracte secrete din bani publici

„Sunt interese majore în jurul unui Guvern. Sunt interese economice. S-a dus perioada schimbării sistemului fiscal în Parlament după anumite interese”, a mai spus el.

Premierul a făcut trimitere la omul de afaceri Sorin Constantinescu, fost consilier guvernamental pe domeniul jocurilor de noroc când Ludovic Orban era premier, și la Odetta Nestor, fosta preşedintă a Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, în prezent şefă la Asociaţia Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanţă.