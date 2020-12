„Deci nu înțeleg. Funcția de prim-ministru nu se folosește cum vrei. Au câștigat sau nu alegerile? Și-a dat demisia pentru că au pierdut, dar formează un Guvern pentru că au câștigat?”, a spus liderul PSD.

Din acest moment, Guvernul nu mai poate emite ordonanțe de urgență, nu avem încă rezultatele oficiale, nu avem constituit un Parlament, lucrurile acestea durează 2-3 săptămâni. Poate să dureze și o lună de zile. Ce va face România în această lună de zile. Dacă Guvernul nu e instituit la prima încercare, noi nu avem un Guvern cu drepturi depline în plină criză sanitară? Este un gest iresponsabil. Vorbim de lucruri diferite. Marcel Ciolacu:

Întrebat de afirmația făcută după alegeri, când a spus că Orban nu mai are ce căuta la Palatul Victoria, Marcel Ciolacu a răspuns că își menține părerea, dar „până vine următorul Guvern îți faci datoria până la capăt ca om de stat”.

Marcel Ciolacu a comentat și declarația făcută de Klaus Iohannis luni seară, cu privire la scorul obținut în alegerile parlamentare de partidele de centru-dreapta.

„Am auzit preşedintele cum spune că forţele de centru-dreapta au 50%, dar a nominalizat că 25% are PNL, iar 15% are USR. Eu ştiu că fac 40%. Faţă de preşedintele României categoric am făcut altă matematică. Care e majoritatea? În acest moment nu avem oficial care sunt ponderile din parlament. Asta a înţeles Orban şi cu preşedintele României din tot votul de duminică al românilor? Să vină premierul să îşi anunţe demisia pentru că a fost sancţionat prin vot, pentru că a condus un Guvern incapabil şi corupt, dar să zici eu voi creiona o nouă majoritate. Păi ori ai pierdut alegerile, ori le-ai câştigat, omul lui Dumnezeu?”, a mai spus Marcel Ciolacu, potrivit Digi24.ro.

Citeşte şi:

Klaus Iohannis: „Se cristalizează rapid o coaliție de centru dreapta. În acest fel PSD poate să rămână în afara deciziei politice”

Diana Şoşoacă, noua senatoare AUR: ”Dacă Arafat se vaccinează, să ştiţi că ăla nu e acelaşi vaccin pe care ni-l aplică nouă!”

PARTENERI - GSP.RO CTP, propunere fabuloasă după ce a văzut rezultatele alegerilor parlamentare: „Să se noteze, e ceva ce nu se va vota niciodată!”

PARTENERI - PLAYTECH ȘOCANT! Ce AVERE are George Simion. Câți bani a câștigat liderul AUR în 2019

HOROSCOP Horoscop 7 decembrie 2020. Racii ar fi bine să evite discuțiile tensionate cu cei din anturajul apropiat

Știrileprotv.ro Victor Ponta nu a purtat mască în timpul declarațiilor de la ieșirea de la urne. Ce explicație le-a dat jurnaliștilor. VIDEO