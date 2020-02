De Bobi Neacșu,

Două jurnaliste au rămas fără banii din portofel în sediul PSD, în timp ce urmăreau declaraţiile liderilor social democraţi. Marcel Ciolacu a comentat pe marginea subiectului joi seară la „Gândurile lui Cristoiu”, scrie Adevărul.

„Am înţeles că s-a rezolvat pe cale amiabilă. Mie mi-a citit ştirea domnul Stănescu, chiar am avut o ieşire nervoasă că nu mi s-a spus mai devreme. Un incident minor, nu s-a ajuns la poliţie”, a declarat Marcel Ciolacu.

Mădălina Mihalache, reporter Antena3 acreditat la PSD, a anunţat pe Facebook că este una dintre victimele furtului.

„Sunt jurnalist acreditat pe PSD de șapte ani, timp in care am fost de sute sau chiar mii de ori in sediul central. Sunt una dintre cele doua jurnaliste cărora, astăzi, le-au dispărut bani din portofel. Un fapt care nu s-a mai întâmplat niciodată și pe care nu-l vedeam vreodată subiect de presa. Gentile au fost in centrul de presa, acolo unde stau cameramanii, reporterii și băieții de la tehnic. Singura care mai putea sa treacă pe-acolo in cele doua ore care au trecut pana ne-am dat seama este femeia de serviciu, și ea angajata de vreo noua ani. O doamna care strânge mereu in urma noastră (unii dintre noi chiar nu suntem cei mai civilizati oameni). Vad o isterie pe Facebook și in presa care, de data asta, este total nejustificata. Și nu cred ca pot fi acuzata ca am menajat vreodată acest partid și ca nu mi-am făcut meseria cu imparțialitate, indiferent unde am lucrat. Cred ca și hate-ul, chiar și pe rețelele de socializare, trebuie argumentat si întemeiat, mai ales când e propagat de oameni de presa, foști și actuali politicieni și demnitari”, a scris jurnalista pe Facebook.

