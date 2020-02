De Petre Dobrescu,

UPDATE 17.00 Mădălina Mihalache, reporter Antena3 acreditat la PSD, a precizat pe Facebook că este una dintre victimele furtului. Ea descrie cum a constatat lipsa banilor și afirmă că atenția acordată acestui caz este nejustificată.

„Sunt jurnalist acreditat pe PSD de șapte ani, timp in care am fost de sute sau chiar mii de ori in sediul central. Sunt una dintre cele doua jurnaliste cărora, astăzi, le-au dispărut bani din portofel. Un fapt care nu s-a mai întâmplat niciodată și pe care nu-l vedeam vreodată subiect de presa. Gentile au fost in centrul de presa, acolo unde stau cameramanii, reporterii și băieții de la tehnic. Singura care mai putea sa treacă pe-acolo in cele doua ore care au trecut pana ne-am dat seama este femeia de serviciu, și ea angajata de vreo noua ani. O doamna care strânge mereu in urma noastră (unii dintre noi chiar nu suntem cei mai civilizati oameni). Vad o isterie pe Facebook și in presa care, de data asta, este total nejustificata. Și nu cred ca pot fi acuzata ca am menajat vreodată acest partid și ca nu mi-am făcut meseria cu imparțialitate, indiferent unde am lucrat. Cred ca și hate-ul, chiar și pe rețelele de socializare, trebuie argumentat si întemeiat, mai ales când e propagat de oameni de presa, foști și actuali politicieni și demnitari”, a scris jurnalista pe Facebook.

Recomandări ÎNREGISTRĂRI AUDIO | Cum sunt tratați copiii de 8 ani dintr-o clasă: „Ia dă-ți o palmă în capul ăla sec! Dă-ți o palmă așa în cap!”

Furtul s-a petrecut în sala de presă, unde cele două jurnaliste își lăsaseră gențile cât timp au ieșit afară pentru a lua declarații liderulor PSD pe tema negocierilor privind viitorul guvern. Cazul a fost relatat de mai multe site-uri de știri.

Potrivit Adevărul, cele două jurnaliste sunt de la Antena 3 şi de Kanal D.

Sumele furate ar fi de 100 de euro, respectiv 80 de lei. Sala unde s-a petrecut incidentul nu are supraveghere video. PSD le-a transmis celor două jurnaliste că partidul va suporta paguba, scrie site-ul StirileProTV.

Poliția Capitalei a transmis că nu a primit nicio plângere în acest caz: „Către Poliția Capitalei nu a fost formulată prin sistem 112 vreo sesizare cu privire la asemenea caz și nici nu a fost depusă vreo plângere”.



GSP.RO Își viola fata cea mare, iar casa donată de Becali în 2012 a ajuns o ruină. Reacția finanțatorului FCSB când a aflat

HOROSCOP Horoscop 6 februarie 2020. Peștii au nevoie de dragoste și de relații frumoase