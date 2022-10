„Am avut o întâlnire de lucru, nu este nici prima nici ultima. Aceste întâlniri le avem destul de des. După cum ştiţi, astăzi domnul prim-ministru este la Bruxelles şi am trecut în revistă, şi împreună cu ministrul fondurilor, ce anume se renegociază şi cum a rămas negocierea stabilită. Ce mă bucură şi am spus şi în intervenţia mea, am scos anumite proiecte prinse care erau nişte aberaţii”, a afirmat Marcel Ciolacu, miercuri, 26 octombrie, într-o declarație de presă, fără să ofere detalii.

El a confirmat și informația că în negocierile de la Vila Lac s-a vorbit despre faptul că suma alocată inițial României de Comisia Europeană prin PNRR, 29,2 miliarde de euro, trebuie redusă cu aproape două miliarde de euro pentru că economia a înregistrat o performanță mai bună decât s-a prognozat în 2021.

„Pe lângă cele două miliarde care nu ne lipsesc, ştiţi foarte bine că am avut creştere economică şi au fost retrase atât de la creditare, cât şi din granturi, în acest moment sperăm să prindem pentru agricultură, pentru irigaţii, peste două miliarde de euro din alte capitole pe care noi nu le-am considerat o urgenţă pentru România”, a mai spus Ciolacu, în contextul în care Nicolae Ciucă a plecat la Bruxelles, unde va discuta cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

INTERVIU. Fostul şef al DIICOT, procurorul Daniel Horodniceanu, după decizia Curții Supreme: „70% din dosarele la care lucrez se vor prescrie"

Liderii PSD și PNL s-au reunit marți seară, 25 octombrie, într-o ședință de coaliție la Vila Lac, în care au discutat despre PNRR, dar nu s-a abordat subiectul înlocuitorului la Ministerul Apărării, după ce ministrul Vasile Dîncu a demisionat, au afirmat surse din coaliție pentru Libertatea.

