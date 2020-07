Marcel Pavel a fost diagnosticat cu COVID-19 în a doua parte a lunii iunie, fiind internat la Matei Balş, iar la începutul acestei luni a fost externat. Artistul a relatat, într-un interviu acordat revistei Viva!, care au fost cele mai grele momente din perioada infectării cu noul coronavirus. Marcel Pavel a recunoscut că a avut momente în care a crezut că nu va supravieţui.

Da, într-adevăr, am avut două nopți cumplite şi am avut cumva sentimentul că m-am trezit din ghearele morții. Dar Dumnezeu m-a ajutat şi am scăpat şi nu pot decât să îi mulțumesc pentru asta! Marcel Pavel:

Marcel Pavel a precizat că şi-a propus să aibă mult mai multă grijă de el.

“Mi-am propus să am un stil de viață cât mai sănătos şi mai echilibrat, mai ales că diagnosticul meu a presupus un tratament foarte dur. Ca stil de viață, încerc să mă autocontrolez, pentru că, odată cu această perioadă, am descoperit faptul că sufăr şi de hipertensiune, lucru pe care nu l-am ştiut înainte şi pe care încerc să îl țin cât mai bine sub control – îmi verific zilnic tensiunea, de două ori”, a mai spus artistul.

