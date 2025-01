Oxfam reclamă că Marea Britanie a distrus India

„Banii ar fi suficienți pentru a acoperi suprafața Londrei în bancnote de 50 de lire sterline de aproape patru ori”, se arată în raportul Oxfam, lansat luni și care coincide cu reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția.

Raportul, intitulat „Takers not Makers”: Sărăcia injustă și bogăția nemeritată a colonialismului, a învinuit Imperiul Britanic pentru că a înăbușit creșterea industrială a Indiei și a lăsat-o la pământ.

„În 1750, subcontinentul indian reprezenta aproximativ 25% din producția industrială globală. Cu toate acestea, până în 1900, această cifră a scăzut brusc la doar 2%. Această reducere dramatică poate fi atribuită implementării de către Marea Britanie a politicilor protecționiste stricte împotriva textilelor asiatice, care au subminat sistematic potențialul de creștere industrială al Indiei”, ”, se arată în raport.

Despăgubiri pentru cei înrobiți și colonizați cu brutalitate

Potrivit Oxfam, actele din timpul erei coloniale și transferul rezultat al bogăției de la sud la nord continuă să fie o forță puternică care conduce inegalitatea în prezent.

„Acest lucru trebuie inversat. Trebuie plătite despăgubiri celor care au fost înrobiți și colonizați cu brutalitate. Sistemul nostru economic colonial modern trebuie să fie radical mai egal pentru a pune capăt sărăciei. Costul ar trebui suportat de cei mai bogați oameni care beneficiază cel mai mult”, susține Oxfam.

Cifra de 64,82 trilioane de dolari nu a fost un calcul făcut de autorii raportului. A fost atribuită a doi economiști indieni din Delhi, Utsa Patnaik și soțului ei, Prabhat, care s-au declarat marxişti.

În 2018, ei au estimat că Marea Britanie a secătuit India de aproximativ 45 de trilioane de dolari, care s-a bazat pe o perioadă ușor diferită – 1765 – 1938 – față de perioada Oxfam.

Potrivit Oxfam, cifra mai mare de 64,82 trilioane de dolari este o actualizare a unei analize publicate în 2021.

Miliardarii, acuzați de jaf

În sens mai larg, raportul vizează inegalitatea globală și creșterea miliardarilor în lume. Oxfam a atribuit ascensiunea unei „noi oligarhii” unor factori precum moștenirea, favorizarea și puterea de monopol. Bazele s-au aflat în jefuirea unor colonii precum India, iar averea majorității afaceriștilor a fost „luată”, nu „făcută”.

Cererea de despăgubiri a mai fost făcută în India, în special de autorul și politicianul Partidului Congresului, Shashi Tharoor. În cartea sa din 2016, An Era of Darkness: The British Empire in India, Tharoor a afirmat că Marea Britanie datorează Indiei despăgubiri pentru toate „furturile” și „exploatarea” de două secole.

„Avântul Marii Britanii timp de 200 de ani a fost finanțat de furturile sale din India”, a spus Tharoor. Cererea sa a declanșat o dezbatere aprinsă în India, deși aceasta rămâne în mare parte limitată la elită și este văzută mai mult ca un joc intelectual decât o propunere serioasă.

Partidele politice nu se implică

Ideea ca Marea Britanie să plătească despăgubiri Indiei nu a fost susținută în cadrul niciunui partid politic, nu a intrat în dezbaterea curentă sau rezonat cu publicul indian mai larg.

„Nu știu despre ce e vorba. A fost atât de mult timp în urmă, de ce ne-ar da bani acum? După această logică, poate că brahmanii [o castă din hinduism și cea mai înaltă clasă socială din India] ar trebui să plătească atunci despăgubiri castelor inferioare?”, a spus Ramesh Varma, care deține o companie de închiriere de taxiuri.

„Cruzimile au fost comise de britanici”

Parsa Venkateshwar Rao Jr, jurnalist și scriitor, a spus că subiectul este mult prea complex și plin de prea multe variabile pentru estimări sau comparații semnificative.

„Da, banii din India au ajuns în Marea Britanie. Dar Spania a luat cantități uriașe de aur de la incași în secolul al XVI-lea, dar nu a prosperat și nu s-a dezvoltat ca Marea Britanie. Spre deosebire de Spania, Marea Britanie a avut revoluția industrială și schimbările sociale rapide care, aliate cu capacitățile lor, au dus la prosperitate”, a spus Rao Jr.

„Desigur, cruzimile au fost comise de britanici, dar trebuie să vezi imperiul în termeni de valorile timpului lor”, a adăugat el.

