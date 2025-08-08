„Marea Sirenă” vs „Mica Sirenă”

O controversă aprinsă a izbucnit în Copenhaga în jurul unei statuii unei sirene de mari dimensiuni. Mulți locuitori consideră că statuia este prea vulgară și nu se potrivește cu imaginea orașului.

Statuia „Marea Sirenă” (Den Store Havfrue) a fost comandată în 2006 de un restaurator local, Peter Bech, ca o alternativă la celebra „Mica Sirenă” din Copenhaga.

Cu o înălțime de 4 metri și o greutate de 14 tone, noua statuie este mult mai impunătoare decât originalul de 1,25 de metri. Însă dimensiunile sale generoase au stârnit controverse.

În timp ce unii văd statuia ca pe o celebrare a feminității, alții o consideră ofensatoare și nepotrivită pentru spațiul public.

În 2018, statuia a fost mutată din centrul orașului din cauza plângerilor localnicilor. Acum, autoritățile culturale doresc să o îndepărteze complet.

„Cu greu va ajuta multe femei să-și accepte propriul corp”

Mulți consideră statuia nepotrivită pentru imaginea istorică a orașului. Criticul de artă Mathias Kryger a descris-o drept „pornografică și urâtă”, într-un interviu pentru TV2Kosmopol.

Jurnalista Sorine Gotfredsen a scris în ziarul Berlingske Tidente: „O statuie care reprezintă visul fierbinte al bărbaților despre cum ar trebui să arate o femeie cu greu va ajuta multe femei să-și accepte propriul corp”.

Recomandări Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani

„Este foarte natural”

Peter Bech, cel care a comandat statuia, nu înțelege criticile. El argumentează că sânii mai mari ai statuii sale „se potrivesc mai bine cu vremurile noastre” decât cei ai Micii Sirene: „O sirenă nu se supune legilor gravitației. Ea înoată în apă, așa că sânii ei stau sus, deci este foarte natural”, a declarat Bech.

Bech dorește să doneze statuia orașului, dar autoritățile au refuzat oferta.

112 ani de existență

Localizată în inima capitalei daneze, Mica Sirena („Den Lille Havfrue”) este simbolul orașului și printre cele mai vizitate atracții turistice, În 2023, faimoasa statuie a sărbătorit 110 ani de existență.

La începutul secolului al XX-lea, berarul danez Carl Jacobsen (fiul fondatorului Carlsberg) urmărea o piesă de teatru care avea la baza povestea „Micii Sirene”. Fascinat de cele văzute și inspirat de prim-balerina Ellen Prince, s-a adresat sculptorului Edvard Eriksen, căruia i-a comandat construcția acestei statui. Ellen Prince a refuzat să fie muza sculptorului, nudul fiind inspirat de soția lui Edvard, Elin Eriksen, a scris nordic.ro.

Mica Sirenă a fost dezvăluită publicului pe 23 august 1913, Carl Jacobsen insistând să fie așezată pe malul marii, în habitatul ei natural.

Recomandări Apusul secolului Iliescu: de la adulația maselor la o înmormântare amplificată de televiziuni, dar fără tracțiune publică

Statuia de 1,25 de metri este construită din bronz și granit și este inspirata din povestea lui Hans Christian Andersen despre sirena care a renunțat la voce pentru a avea picioare de om, ca să câștige dragostea unui print pământean.

De-a lungul timpului, statuia a fost vandalizată, pierzându-și capul, o mână sau fiind stropită cu vopsea. De fiecare dată, autoritățile au recondiționat-o pentru ca și celelalte generații să se bucure de frumusețea acesteia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE