Profilul câștigătorului și strategia norocoasă

Deși a ales să își păstreze anonimatul, Loteria Română a oferit câteva detalii despre noul milionar din Botoșani.

Bărbatul, care are în jur de 50 de ani și activează în domeniul transporturilor, a jucat exact aceleași numere la Loto 6/49 de peste zece ani.

Interesant este că aceste numere nu au o semnificație personală (cum ar fi date de naștere), ci au fost alese pur întâmplător.

Câștigătorul a declarat că a fost mereu absolut convins că într-o zi va câștiga premiul cel mare „Credeți, pentru că eu prin perseverență am reușit! Mult succes și tuturor reușită maximă!”, a fost mesajul câștigătorului.

Bărbatul nu a mers la o agenție fizică, ci a preferat varianta digitală. Biletul norocos a fost completat și plătit online, folosind aplicația AmParcat.ro. Au fost bifate trei variante la Loto 6/49 și o variantă la jocul Noroc.

În total, marele premiu la Loto 6/49 din 12 februarie a fost de 22.948.891,68 lei (echivalentul a peste 4,5 milioane de euro).

În ceea ce privește viitorul, câștigătorul a menționat că intenționează să investească inteligent o parte din banii obținuți.

