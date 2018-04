Maria Băsescu, soția fostului președinte al României, Traian Băsescu, a fost întotdeauna o prezență discretă, elegantă și extrem de echilibrată. A avut mereu o ținută impecabilă, atât în timpul acțiunilor oficiale ale președintelui României cât și în momentele private, de familie. Mamă a două fete, Maria Băsescu își crește, acum, cei trei nepoței, doi băieți și o fetiță, și așteaptă cu nerăbdare ca fiica sa, Elena, să nască al treilea copil, care va fi o fetiță.

În timpul celor două mandate ale președintelui Traian Băsescu, soția acestuia, Maria, l-a insoțit în vizitele oficiale, dar și în cele din țară. Cu alura și stilul vestimentar al lui Jacqueline Kennedy Onassis, prima doamnă a strălucit în toate ocaziile când s-a afișat alături de șeful statului.

Înainte de a-l cunoaște pe Traian Băsescu, maria Băsescu a lucrat în turism, pe litoral. După mariajul cu acesta a devenit casnică. Despre perioadele lungi în care a rămas singură acasă, când soțul ei era marinar, fosta primă doamnă a României mărturisea, într-un interviu, că a fost o perioadă foarte grea.

”Și îmi plăcea foarte mult (n.r. să facă turism), pentru că totdeauna mi-au plăcut societatea, oamenii. Să fie mulți oameni în jurul meu. Mai târziu am ajuns închisă între patru pereți. Am stat foarte mult singură. E adevărat, la început am încercat să dau fetița la creșă, dar nu se adapta. Era mereu bolnavă și nu mânca. Așa că am rămas acasă. Singură. Soțul meu pleca mereu pe mare”, explica Maria Băsescu.

La un moment dat, în cursul interviului, și-a cerut scuze pentru felul în care vorbește. ”Chiar vreau să-mi cer scuze pentru felul în care ma exprim. Probabil ca mă exprim greoi. Asta pentru că foarte mult timp am vorbit numai cu câinele”, afirma ea.

Din mariajul Mariei și al lui Traian Băsescu, care a avut o iubită pe nume Elena în vremea studenției, au rezultat două fete: Ioana și Elena, care i-au și făcut bunici pe cei doi. Sofia Anais și Traian jr sunt nepoții din partea Elenei, iar Radu este nepotul din partea fiicei cea mare, Ioana.

Acum, bunicii așteaptă cel de-al patrulea nepot, din partea Elenei, care va fi o fetiță.

Maria Băsescu, îmbrăcată în costum tradițional țigănesc, la Sărbătoarea de la Costești

Un moment memorabil este del din 2009, când soţia preşedintelui Traian Băsescu a primit, la Costești, din partea organizatorilor Sărbătorii naţionale a minorităţii rome, un costum tradiţional pe care nu s-a sfiit să-l îmbrace.

Şeful statului a primit, de asemenea, din partea Regelui Cioabă o plachetă cu însemnele casei regale, o monedă de argint, o biblie şi câteva cărţi scrise de Luminiţa Cioabă.

Maria Băsescu, deși discretă, a acceptat să se urce pe scenă și să îmbrace portul tradițional țigănesc și chiar a dansat.

După mulți ani, fostul președinte a rememorat acel moment și a mărturisit că nu i-a plăcut unele lucruri. “Nici mie nu mi-a plăcut că i s-a pus o monedă ţigănească soţiei mele la gât. Nici ei nu i-a plăcut. Dar fiind atmosfera nu am putut să reacţionez. Când intri în mulţime ai tot soiul de riscuri. Un om politic trebuie să şi le asume”, a comentat Băsesc, în 2014, într-un interviu la “Adevărul LIVE”.

Scrisoarea deschisă a Mariei Băsescu: ”Depun mărturie că soţul meu nu a fost niciodată agresiv cu fiicele noastre şi nici cu vreun alt copil”

În 2009, fostul șef al statului era acuzat că a lovit în față un copil, un filmuleț apărând în acea perioadă în mass-media. Soția președintelui a intervenit, atunci, public, la acuzațiile care i se aduceau soțului ei, printr-o scrisoare deschisă. A fost printre puținele reacții publice ale primei doamne, într-un scandal în care era implicat șeful statului.

“Rup astăzi tăcerea pe care am păstrat-o timp de câţiva ani fiindcă ceea ce presa şi oamenii care sunt în spatele ei fac astăzi mi se pare de neacceptat. Nu aş vrea să spun că ceea ce a făcut Traian Băsescu în mandatul său este perfect. Ştiu însă că tot timpul s-a gândit cum să facă lucruri bune pentru oamenii de rând care l-au ales. Atunci însă când vine vorba despre relaţiile pe care le are cu alţi oameni, pot spune, după 34 de ani de căsnicie, că nimeni nu îl cunoaşte pe Traian Băsescu mai bine decât mine”, declara Maria Băsescu.

“Depun mărturie că soţul meu nu a fost niciodată agresiv cu fiicele noastre şi nici cu vreun alt copil. Dar, dincolo de a-i ţine parte lui Traian Băsescu, găsesc inacceptabil, ca mamă, să introduci copilul din film în mizeria alegerilor şi să îi distrugi viaţa. Pentru acest lucru, domnule Geoană, oricâte scuze v-aţi cere, nicio mamă nu vă va putea ierta”, mai afirma Maria Băsescu în scrisoarea deschisă.

Ea se referea şi la afirmaţiile lui Mircea Dinescu, potrivit cărora soţul său ar fi lovit-o, cerându-i acestuia să-şi ceară scuze în faţa fiicelor sale. “L-am auzit acum câteva zile, şi încă nu îmi vine să cred, pe dl. Mircea Dinescu afirmând că soţul meu m-ar fi lovit. Nu ştiu în ce familie a crescut dl. Dinescu, dar în familia mea, în casa mea şi în viaţa mea nu s-au întâmplat niciodată asemenea lucruri. Pentru afirmaţiile mincinoase pe care le-aţi făcut sunteţi dator, domnule Dinescu, să vă cereţi scuze în faţa copiilor mei”, spunea Maria Băsescu.

Ea încheia scrisoarea deschisă arătând că nu e uşor să fie soţie de preşedinte “atunci când acesta pune interesele ţării mai presus de orice, uneori chiar şi de familie”. “Dar şi pentru asta îl iubesc şi îl respect pe soţul meu, Traian Băsescu”, se menţionează în scrisoarea Mariei Băsescu.

Ajutoare în comuna unde bunica ei s-a refugiat pe timpul războiului

Soţia preşedintelui, Maria Băsescu, a venit, ieri, cu ajutoare, in Călineşti Arini, comuna Şerbăuţi, Suceava, localitatea in care bunica ei s-a refugiat pe timpul războiului.

Prima-doamnă a venit la Călineşti Arini încărcată cu un camion de ajutoare pentru familiile sinistrate în urma inundaţiilor din această vară, dar şi cu fotografii ale familiei sale în poşetă. Ea le-a arătat, mândră, localnicilor pe care a venit să-i ajute imagini cu bunica ei, Maria Rusu, care s-a refugiat în satul lor, pe timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

În 2012, În ultima perioadă însă, viaţa ei nu a fost deloc uşoară. În aprilie a avut de trecut printr-o grea încercare, cea a pierderii mamei sale, Aurora Andruşcă. După o lună şi jumătate de doliu, a venit al doilea necaz: Traian Băsescu (61 de ani) a fost suspendat din funcţia de preşedinte şi întreaga familie a trecut prin calvarul campaniei pentru referendumul din 29 iulie şi al scandalurilor ce au urmat. Nu a avut timp să se bucure de victoria de luni, când Curtea Constituţională l-a readus pe Traian Băsescu la Cotroceni, pentru că era deja în febra pregătirilor evenimentului monden al anului: fiica ei mai mică, Elena, se căsătoreşte pe 1 septembrie.

Prezenţa discretă a unei soţii care are grijă de familie i-a adus întotdeauna un plus de şansă lui Traian Băsescu. Ca atare, şi cu ocazia referendumului, Maria l-a urmat pe preşedintele suspendat aproape peste tot acolo unde acesta a făcut ceea ce ştie mai bine: “baie de mulţime”.

Maria Băsescu, iubitoare de cai

Fosta prima doamnă a României, Maria Băsescu are o pasiune pe care nu a ascuns-o niciodată, și anume echitația și caii. Ea avea chiar și un celebrul armăsar, numit Răsfăţ, pe care i l-a dăruit Traian Băsescu, preşedintele României, și care a fost îngrijit de maestrul Szekely la Clubul de Echitaţie Băneasa.

“Doamna Băsescu este o femeie extraordinară. Iubeşte caii şi este un călăreţ excelent”, spunea dresorul.

Și nu doar caii sunt animalele sale preferate. Familia Băsescu a avut întotdeauna câini. Traian Băsescu povestea că a adunat cinci câini, doi de rasă – Shogun şi Tosa – şi trei maidanezi, botezaţi Mura, Corcodel şi Cuţu-Cuţu, la vila de protocol.

Shogun e un Akita Inu, câine de origine japoneză, ca şi Tosa, al cărui nume vine de la rasa Tosa Inu şi care, “este al Ioanei, dar ea stă la bloc, aşa că îl ţinem la noi în curte”, a povestit Băsescu invitat miercuri seara la “Serviciul Român de Comedie”, la Pro TV.

Preşedintele spunea că a adunat mai mulți maidanezi. “Pe Mura am adunat-o eu de la Neptun. E o dispută cu ultimul venit. I s-a spus Caramel, dar eu îi nu pot să-i spun decât Corcodel, că e ca un ţigan. Şi la unu noaptea dacă vin, tot îmi cere ceva de mâncare.Unul n-are nume, că stă săracu’ în lanţ. I se spune Cuţu-Cuţu”, declara Băsescu.