Vorbind despre un proiect european privind transportul internațional, europarlamentarul PSD a scris „Câțiva eurodeputați inimoși din România, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Letiția, discută cum să salveze transportul internațional pentru țările din est”.

Mesajul a fost publicat pe contul privat al Mariei Grapini și este vizibil doar prietenilor, scrie Digi 24.

Țara inventată de europarlamentar ar pute fi Letonia. Iar greșeala să se datoreze autocorectului. Ar virgula dintre subiect și predicat, o greșeală destul de comună a lui Grapini, nu poate fi atribuită tehnologiei.

Recent, Maria Grapini i-a bulversat pe Jurnaliștii străini acreditați la Parlamentul Europeana care au avut probleme în a înțelege un discurs al ei.

Aceasta a încercat să explice, în limba engleză, problemele șoferilor din România, în timpul unei dezbateri despre salariile din România în comparație cu cele din Uniunea Europeană (UE). ”Cred în antreprenor, România, Bulgaria, Polonia, pentru că acum sunt plânsete în țara noastră. Nu au suficient șofer. Când nu au suficient șofer, e foarte important să luăm șofer. Ok, în România nu este salariul foarte bun pentru șofer. Știți ce salariu are un șofer? 2.700. […] Salariul este subsidiaritate. Fiecare țară are posibilitatea de a creat un standard pentru salarizare (…)”.

