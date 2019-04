2019 este un an crucial pentru lupta politică, cu alegeri europarlamentare, referendum pe justiție și alegeri prezidențiale.

Puține sunt domeniile în care temperamentul, punctele tari și cele slabe ale unui om se întrezăresc cu o asemenea claritate precum felul în care își practică hobby-urile.

Acum 10 ani, pe când era primar la Sibiu și un necunoscut pe scena națională, Klaus Iohannis, 59 de ani, a contactat un alt anonim, un antrenor de tenis, revenit din SUA. Atunci, Iohannis și-a început nu doar ascensiunea politică, ci și pe cea de jucător de tenis.

„De la zero, ba nu, de la minus unu, el a ajuns un jucător de 6-7”, spune antrenorul de tenis Marius Vecerdea, regăsind în ambiția, „concentrarea, disciplina incredibilă și punctualitatea la minut a elevului său de un deceniu” calități care l-au ajutat să devină cel mai puternic om din România.

Reporterul Libertatea Daniel Conțescu a mers la Sibiu, ca să descifreze ce-l face pe Klaus Iohannis puternic și vulnerabil deopotrivă.

Iohannis de la «concentrat și disciplinat» la «sentimentul că n-are miză»

Președintele Klaus Iohannis a intrat în cel de-al 10-lea an de tenis. În noiembrie 2009, primarul de atunci al Sibiului se prezenta pe terenul cu zgură al clubului Pamira și se împrietenea cu racheta de tenis.

„Era zero! Rigid ca un lemn. Nu mai făcuse nici un sport”, relatează cel care l-a luat în primire, Marius Vecerdea, antrenor de tenis în vârstă de 44 de ani.

Iohannis urmărea obiectivul ales: juca o oră tenis, nu făcea nici o socializare, adică să mai povestim, poate bem o bere după antrenament. Totul foarte concentrat, pe motivul pentru care venise. Așa se comportă și acum pe teren, deși e președinte și are o sumedenie de responsabilități

Marius Vecerdea

Marius Vecerdea e unul dintre contestatarii celor de la Federația Română de Tenis, cu care se luptă în instanță. Se spune că forța lui rezidă din faptul că este finul președintelui Iohannis și că, pe această linie, are anumite avantaje.

„Este o temă bine-cunoscută, că președintele Iohannis ar avea legături cu un anumit stat paralel și că se încearcă tot felul de combinații, cu acțiuni oculte, din străinătate, împotriva României. Cunoaștem situația, este tradusă perfect și la Federația Română de Tenis. Da, faptul că sunt apropiat omului Klaus Iohannis este tradus automat de mintea oamenilor că sunt apropiat președintelui Iohannis. Ceea ce nu este adevărat. Omul Iohannis e una, președintele e alta”.

Deocamdată, Marius Vecerdea nu a reușit să clintească nici un micron din puterea șefilor tenisului nostru.

«Carmen Iohannis, profesoara mea de engleză»

Vecerdea vorbește despre „modul întâmplător” în care s-a legat relația cu șeful statului. Face mereu diferența între om și președinte. Ca să nu se interpreteze.

„Îl cunosc pe omul Klaus Iohannis din 2002, când, într-o vacanță în România, eu trăiam atunci în SUA, la celebrarea a 10 ani de la terminarea liceului, ne-am întâlnit foștii colegi și foștii profesori.

Doamna Carmen Iohannis mi-a fost profesoară la Liceul Gheorghe Lazăr ( n.r. – predă limba engleză), unde activează și acum. Ne-am întâlnit cu toți profesorii. Atunci l-am cunoscut, foarte fugitiv, pe Klaus Iohannis”.

«N-am primit terenul de la Sibiu precum Năstase ori Pescariu»

Antrenorul evocă un episod de la cumpăna anilor 2005-2006:

„Când am început construirea bazei sportive de la Sibiu, m-am adresat dumnealui, în calitate de primar, și i-am solicitat un parteneriat public-privat în domeniul sportului, cum se face în multe țări, Germania… Am vândut tot ce aveam în SUA, toată afacerea, academia de tenis, casa pe care o aveam, și am investit totul în Sibiu.

Am construit baza Pamira de la zero. Nu mi s-a oferit absolut nimic de la primărie! N-am primit terenul, așa cum în București au solicitat Ilie Năstase, Ion Țiriac, iar Pescariu Dinu a preluat baza pe gratis de la Ministerul Educației. Am fost singurul nebun care a cumpărat terenul viran pe care am investit.

Din 2012, am fost sprijinit de autoritățile locale, Primăria Sibiu, strict pentru organizarea unui eveniment, turneul Sibiu Open. Toată investiția la Pamira îmi aparține. Ultima picătură de muncă în Germania și în SUA a fost investită aici. Autoritățile locale mă sprijină doar cu turneul local Sibiu Open, repet”.

Am avut o casă în Florida, am vândut-o înainte să fac investiția în România. Acum sunt prezentate lucrurile fix pe dos. Adică eu aș fi avut anumite avantaje de la primărie și că am cumpărat o casă în Statele Unite. Lucrurile stau exact invers. Am vândut tot, am investit aici și nu am nici un fel de proprietate pe numele meu. Nici pe numele meu, nici pe cel al președintelui, sută la sută, cu siguranță. O mare, mare minciună

Marius Vecerdea

«Făcea drumeții pe munte și ceva mers cu bicicleta»

În noiembrie 2009, a venit întâlnirea. „Am fost solicitat de primarul de atunci, domnul Klaus Iohannis, să îi acord o oră de tenis. Ar fi vrut să facă ceva sport, a vrut să fie tenis. Nu mai făcuse sport organizat. Făcea drumeții pe munte, pe care le face și acum, și ceva mers cu bicicleta”.

O oră de tenis cu profesorul Vecerdea era atunci 60 de lei.

„Era zero! Rigid ca un lemn. Nu mai făcuse nici un sport”, spune, sincer, antrenorul.

„Nivelul tehnic de pregătire în materie de tenis cu care dânsul a venit la noi era undeva la minus unu. Sincer să fiu, nu mă aşteptam să progreseze atât de repede, mai ales că vorbim despre un om care nu făcea sport în mod curent. Acum a ajuns undeva la nivelul 6-7, dacă vorbim de un circuit de amatori”, completează Marius.

Fără socializare, fără beri după antrenament!

„În februarie 2010, avea 3-4 luni de când juca de două ori pe săptămână, lunea și joia, era de o disciplină incredibilă”, își amintește tehnicianul sibian.

Președintele nu joacă pe puncte, pe seturi și, de aici, uneori poate apărea sentimentul că n-are miză în joc

Marius Vecerdea

Și acum președintele a rămas un elev aplicat și loial disciplinei, îl descrie antrenorul.

Antrenamente în Florida. «O fi crezut că-mi bat joc de el»

„Într-o joi, vine și-mi spune: «Uite, eu o să lipsesc trei săptămâni și vreau să te anunț că o să lipsesc de la antrenament, pentru că plec în concediu». OK. Nu mi-a spus mai multe, dar am îndrăznit: Nu vă supărați, unde mergeți?. «În Statele Unite». OK. Dar nu vă supărați, dar unde în Statele Unite?. «În Florida». Nu vă supărați, dar unde mai precis în Florida, că eu am locuit acolo mulți ani?. «Păi, îmi zice, West Palm Beach. Am avion miercuri».

O întâmplare face că în aceeași zi eu aveam bilet, cu o altă companie aeriană, la West Palm Beach, să merg la nașterea fiicei mele, primul meu copil, născut pe 2 martie 2010. Soția era acolo. Am făcut o glumă. Nu i-am spus că zbor în aceeași zi. Nu vă supărați, noi suntem un club serios, clienții noștri adevărați, VIP, sunt serviți oriunde în lume, ca atare ne vedem joi, la X, la clubul X, și continuăm antrenamentele.

O crezut că-mi bat joc de el, că fac vreo glumă nebună sau ce știu eu? Când colo, se potriveau zborurile. De trei ori pe săptămână, în vacanță, a făcut antrenamente. De atunci, și-a schimbat ritmul, a trecut de trei ori pe săptămână”, povestește Vecerdea dintr-o suflare.

Președintele a devenit fan de golf

Așa s-a ajuns ca viitorul președinte să-i boteze copilul. Antrenorul explică: „Soția mea e din Slovacia, de lângă Bratislava. Este de aceeași religie ca domnul Iohannis, i-a propus în vacanță să fie naș la botez”.

De când s-a mutat la București, președintele României joacă tenis mai rar la Sibiu și mai mult în Capitală, la Vila Lac, cu un sparring.

De asemenea, în viața lui Klaus Iohannis tenisul e concurat de un nou sport: golful.

Lupta contra FRT: «Și-au bătut joc»

Vecerdea s-a întors de 13 ani în România, iar din 2016 stă, fără vreun succes vizibil, pe capul celor care conduc Federația Română de Tenis (FRT).

„În 2014, la Adunarea Generală am fost propus, nici nu mai știu de către cine, să fiu președintele comisiei pentru schimbarea statutului federației, Constituția după care ne ghidăm. Am stabilit programul de lucru, întâlniri cu cei din comisie, unii din trecutul neortodox, precum Dumitru Hărădău, Țupa Ion, Sandu Tudorel, domnul Zacopceanu, domnul Stănică, așa-zisul vicepreședinte al FR Tenis. Am tradus statutul federației germane, franceze și americane.

Am cerut revizuirea statutului, în Adunarea Generală din 2015. A început scandalul. Nici măcar n-au vrut să fie propus pentru supunerea la vot. L-au scos de pe ordinea de zi. Și-au bătut joc de un an de muncă. Din 2015, gradual, am început să le spun frumos. Am fost tratat cu foarte multă înverșunare.

În 2016, am decis să fac demersuri în instanțe. N-am mai văzut altă cale. Din 2016, până astăzi, ultima sentință a venit acum o săptămână, 14 judecători s-au pronunțat răspicat, prin motivări, despre ilegalitățile din cadrul ale Federației Române de Tenis. Intenția mea n-a fost să descopăr știu eu ce ilegalități, cum au decis judecătorii. În sensul că nu am atacat persoane, instituții, am atacat acte, documente. Este sau nu în regulă modul de organizare a federației?”.

Academie unică în România

Iohannis se antrenează pe o bază construită pe o suprafață de 20.000 de metri pătrați. Pamira are 8 terenuri cu zgură și unul cu suprafață articifială, destinat atât tenisului, cât și fotbalului.

„De 4-5 ani m-am implicat la nivelul federației de tenis. Înainte, am activat doar la nivel de club. La Pamira am construit 8 terenuri cu zgură și un teren multifuncțional, plus un hotel, cu cazare și masă, la nivel de academie de tenis. În România, nu cunosc o astfel de academie”.

Trenurile de la Pamira găzduiesc singurul turneu de tenis rămas în România, Sibiu Open, după ce „Năstase&Țiriac Trophy” a fost mutat la Budapesta.

