„Nu am avut vreodată o problemă în a-mi cere scuze atunci când am realizat că am greșit. (…) Îmi cer scuze și acum pentru întreaga abordare pe care am avut-o în legătură cu cazul de la Bihor. Am avut prilejul să pot contraataca sobru și cu argumente, dar am făcut-o grosolan și folosind niște adjective care nu își aveau locul atât la adresa celor de la Recorder cât și la adresa celor care m-au înjurat prin comentarii”, a scris Marian Godină, în mesajul publicat pe Facebook.

„Probabil că modul agresiv în care am pus eu problema mi-a întors agresivitate înzecită. Am înțeles că răbdarea mea are niște limite pe care ori voi reuși să le lărgesc, ori va trebui să renunț la a scrie pe o pagină cu peste jumătate de milion de oameni”, a adăugat cunoscutul polițist.

„În legătură cu fondul”, Marian Godină spune că el crede în continuare „cu tărie că reportajul Recorder nu prezintă realitatea”.

„Dacă mă înșel sau nu, ne vor demonstra timpul și soluțiile date de instituțiile competente la un moment dat, atunci când nu voi ezita să îmi cer scuze din nou, dacă va fi cazul”, punctează Godină.

Marian Godină a publicat duminică dimineață, 30 iulie, o opinie amplă despre reportajul Recorder, intitulat „Instituții pentru cei puternici. Cazul polițistului Filimon”, prin care îi acuză pe jurnaliștii publicației independente că au publicat „un reportaj slab și fals”, „de dragul vizualizărilor”.

Godină a prezentat propria versiune a cazului, citând din mărturia omului de afaceri implicat, Marius Droncea, fără a prezenta însă și dovezi concrete, documente sau înregistrări.

„Reportajul de la Bihor e unul extrem de slab, e de fapt prezentarea poveștii unui om, a variantei lui, pe lângă care au dat câteva telefoane. Asta numesc ei investigație. Mă întreb ce-o mai fi alea în care jurnaliștii caută, află, cercetează, întreabă, au surse beton, capătă documente, interceptează lucruri serioase etc. Tot ce au prezentat în reportaj le-a fost furnizat de Filimon, nimic nu au obținut ei. Pe lângă că e foarte slab și fals, reportajul face extrem de mult rău unor oameni și unei instituții”, afirmase Godină duminică, pe Facebook.

Ulterior, jurnaliștii Mihai Voinea și Cristian Delcea de la Recorder au răspuns acuzațiilor făcute de Marian Godină, iar gazetarul Cristian Tudor Popescu l-a criticat, de asemenea, pe polițist pentru reacția acestuia, despre care a spus că este demnă de un „jurnalist” de la „cloaca cu puii de AUR”. Într-un comentariu la postarea lui Cristian Tudor Popescu, Godină a recunoscut că s-a pripit atunci când a ales să folosească un „ton arogant” și „atacuri care nu-și aveau locul” pentru a-și exprima opinia privind cazul de la Oradea.

