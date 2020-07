Într-o postare pe Facebook, acesta a spus că stă “închis în casă de 5 zile în baza unui comunicat de presă emis de DSP Giurgiu”.

“Ciuma galbenă a ridicat abuzul pe cele mai înalte culmi. Poliția politică a Prefecturii acționează fără pic de discernământ împotriva adversarilor politici”, a mai notat Marian Mina, care a precizat: “Am două rânduri de teste negativ concludente și, cu toate acestea, sunt prizonier la domiciliu și verificat de forțele de ordine dacă nu cumva am încălcat condițiile arestului la domiciliu fără faptă. Nici până în ziua de azi nu am primit decizia de carantinare și nu am semnat nimic în sensul acesta”.

Finul lui Niculae Bădălău a anunțat că urmează să-și caute dreptatea în justiție: „Voi depune plângeri penale împotriva tuturor autorilor abuzului”.

Foto: Facebook / Marian Mina

