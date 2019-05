Marian Oprișan cere categoric demisia senatorului Virginel Iordache.

Dintr-un comunicat transmis de Biroul de Presă al PSD Vrancea reiese că Marian Oprișan este „profund dezamăgit” de scandalul în care a fost implicat Virginel Iordache.

Dacă Virginel Iordache va refuza să demisioneze, Marian Oprişan spune că va cere excluderea senatorului din PSD.

De cealaltă parte, senatorul Virginel Iordache a scris pe Facebook că a fost acuzat „de tot felul de netrebnicii”. Parlamentarul a precizat că starea lui de sănătate s-a degradat în noaptea de 12 mai, iar în ziua următoare a rămas acasă.

În 13 mai, senatorul a declarat că febra i-a ajuns la 39,6, iar durerile de cap şi de articulaţii au devenit aproape insuportabile. Din acest motiv, a doua zi s-a prezentat la Urgenţe la Spitalul „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava.

„Aici am rămas până în jurul orei 14….?!, timp în care mi s-a administrat un algolcamin injectabil, perfuzii cu B1 si B6, am fost consultat de 2 medici de specialitate. Mi s-a făcut de asemenea un ECO cord, care nu a dezvăluit nimic din cauzele bolii. După aceste examene medicale, am fost informat că medicii nu ştiu ce diagnostic să-mi dea, că există o polemică medicală şi că în seara respectivă voi fi internat la Reumatologie. În toată această perioadă starea mea de sănătate se degrada continuu. La sosirea mea în secţia de Reumatologie, medicul mi-a spus că de fapt locul meu nu este acolo, că nu rămân decât peste noapte, pentru că s-ar putea sa am ceva viral şi trebuie să merg la Infecţioase. Apoi a venit medicul de gardă, de la Infecţioase, spunându-mi că nu aş avea simptome de infecţioase, dar dacă aş dori, a doua zi m-ar putea interna, dar trebuie să mă informeze că pe secţie este epidemie de rujeolă. Evident miercuri am fost internat la secţia de infecţioase, mi s-a făcut un tratament şi mai multe investigaţii, dar starea mea de sănătate se degrada continuu. Eram suspect de meningită, de o enteroviroză sau o infecţie cu mycoplasma şi de multe altele pe care nu are rost să le înşir. Noaptea de miercuri spre joi a fost cumplită. Febra a crescut, transpiraţii puternice si dureri de cap incredibile”, a menționat senatorul.

Senatorul spune că joi a discutat cu medicul care îl îngrijea și care i-a spus că este o boală infecțioasă. Pentru că starea sa se înrăutățise, senatorului i-a fost sugerat să facă puncții lombare „a elucida enigma meningitei”, însă el le-a refuzat.

„La întrebarea mea ce să fac, în aceste condiţii, domnia sa mi-a spus că poate ar fi mai bine să încercăm un transfer la o clinică universitară de specialitate, unde există o mai mare varietate a metodelor de investigaţie. Nu s-a pus nicio clipă problema de lipsa de profesionalism, de lipsă de deontologie profesională din partea medicilor şi a personalului medical din cadrul Spitalului din Suceava. Ba dimpotrivă tot personalul a dat dovadă de disponibilitate, de profesionalism dar atât s-a putut face la Suceava. Nu am refuzat nici-un demers medical (cu excepţia celui menţionat), nu am pus la îndoială niciun moment capabilitatea medicilor din Spitalul Judeţean Suceava. În urma demersurilor făcute de medicul ce mă îngrijea, am primit acordul transferului de la Suceava la Spitalul de boli infecţioase Matei Balş din Bucureşti, iar mijlocul de transport nu putea fi altul decât salvarea sau elicopterul, deoarece transportul trebuia să se facă sub supraveghere medicală. Dată fiind starea sănătăţii mele, faptul că salvarea ar fi făcut cel puţin 6 -7 ore până la Bucureşti s-a hotărât să fiu transferat cu elicopterul, în condiţiile în care vremea o permitea şi elicopterul disponibil. Lucru cu care am fost de acord. Precizez că nu am dat nici-un telefon, nu am vorbit cu nimeni despre transportul meu, lucruri care pot fi verificate cu uşurinţă. De toate aceste aspecte s-a ocupat medicul care mă trata şi care a fost mai mult decât corect cu mine. Medicul nu a tratat senatorul ci pacientul, alegând cele mai optime metode pentru a-i conserva starea de sănătate”, scrie Iordache.