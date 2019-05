Managerul Spitalului de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, Vasile Râmbu, spune că parlamentarul a refuzat ambulanța, a țipat la doctori și i-a amenințat pentru a-i fi pus la dispoziție un elicopter.

„Înțeleg că acum toată lumea învinovățește medicii suceveni că au solicitat transferul cu elicopterul SMURD pentru așa un diagnostic. Dar medicii au luat această decizie sub presiune și sub amenințări. A țipat la toată lumea. A amenințat. A cerut să fie transferat și a refuzat Ambulanța. Ce puteau face medicii?! Să-l ducă unul cu mașina personală?! La Matei Balș a primit același diagnostic și același tratament. I-au mai dat în plus o pastilă de Tamiflu”, a declarat Vasile Rîmbu, managerul Spitalului Județean Suceava, potrivit Digi24.

Reacția lui Raed Arafat

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a făcut precizări pe margine acestui caz, pe Facebook. Arafat a spus că solicitarea pentru elicopter SMURD nu poate veni decât de la un medic de la Spitalul de Urgență Suceava. „Dacă medicul care a solicitat elicopterul a făcut acest lucru din alte considerente decât cele pur medicale, atunci explicațiile vor trebui date de către acest medic”, a explicat Raed Arafat.

Ce spune ministrul sănătății, Sorina Pintea

Și ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat că solicitarea în astfel de cazuri vine din partea personalului medical şi se realizează cu „o puternică justificare medicală”.

„Din punct de vedere al stării de sănătate sunt convinsă că el nu ar fi internat la Matei Balş, dacă nu ar fi existat probleme. Pe de altă parte, transportul se face la solicitarea personalului medical. Telefonul la 112 pentru transport se dă de către un medic. (…) Acest transport se face gratuit cu o puternică justificare medicală”, a spus ministrul.

Virginel Iordache a fost internat în data de 14 mai la Spitalul Județean și a fost transferat cu elicopterul SMURD, în 16 mai, la Institutul „Matei Balș”. Diagnosticul pus inițial de medicii suceveni a fost enterovirus și endocardită, numai că în comunicatul pe care l-a dat senatorul, se vorbește despre suspiciune de „meningită bacteriană”. În același comunicat, senatorul Virgil Iordache neagă că el ar fi solicitat un elicopter SMURD pentru a fi adus în Capitală. Un astfel de transport costă în jur de 7.500 de euro, potrivit estimărilor presei. Cazul transferului a dat naștere unor discuții și controverse referitoare la cine și cum aprobă aceste transferuri și dacă senatorul nu cumva a abuzat de poziția sa.

Citește și: Referendum 2019 pentru justiție. Unde poți vota și care sunt procedurile pentru votul din 26 mai