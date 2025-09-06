Marian Vanghelie și Oana Mizil au ajuns vineri în fața magistraților, unde s-a judecat cererea de ordin de protecție depusă de fosta parteneră a politicianului. Decizia instanței a fost în favoarea Oanei Mizil, iar scandalul dintre cei doi a ajuns din nou pe primele pagini ale ziarelor.

Potrivit informațiilor, conflictul ar fi izbucnit din cauza dorinței lui Marian Vanghelie de a petrece mai mult timp cu fiica lui, situație pe care Oana Mizil ar fi încercat să o împiedice. Politicianul a recunoscut, în direct la Xtra Night Show, că nu este mulțumit de hotărârea judecătorilor și că intenționează să o conteste.

„E complicat, delicat și penibil. Un bărbat, un lider, nu vorbește. (…) Din păcate, legislația este proastă. Până să pățesc această nebunie, nu m-am uitat pe legea asta că nu m-a interesat în viața mea. Se pot face abuzuri. (…) Evident că sunt etapele următoare de a ataca în instanță și se vor analiza într-o altă formă, dar am fost pe repede. Nici măcar nu m-am certat cu soția”, a declarat Marian Vanghelie.

Motivul scandalului dintre Marian Vanghelie și Oana Mizil

Ulterior, într-o intervenție telefonică la Un Show Păcătos, Vanghelie a explicat că tensiunile dintre el și fosta parteneră au apărut în momentul în care a mers acasă la aceasta pentru a-și vedea copilul.

„Stabilisem că trebuie să ne vedem sămbătă seară, a plecat nu știu pe unde, eu o și urmăresc cu mașina, nu e nimic nou. (…) Oana a dispărut puțin sâmbătă seara cu fetița, a venit mai târziu, m-a rugat că fetița e obosită, să doarmă, rămâne pentru duminică dimineața. Eu sâmbătă noaptea am stat la birou (…) am plecat la birou, tot o sunam, nu mi-a răspuns, și m-am dus acasă. Evident că am sunat la poartă, nu răspundea nimeni, mi se părea ceva în neregulă, am sunat de mai multe ori. Până la urmă, iese mama ei la depărtare și îmi spune că nu e acasă. Până la urma am constat că e acasă”, a declarat Marian Vanghelie, la Un Show Păcătos.

Deocamdată, Oana Mizil nu a oferit o reacție oficială, însă decizia instanței rămâne valabilă până la o eventuală soluționare a contestației.