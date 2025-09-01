Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, o femeie a sunat duminică la 112, în jurul orei 15.19, reclamând amenințări din partea fostului concubin. La fața locului, polițiștii au evaluat situația și au constatat un risc iminent.

„Poliţiştii care s-au deplasat la faţa locului au identificat persoanele implicate, iar în urma verificărilor efectuate și a completării unui formular de evaluare a riscului (…) a reieşit că există risc iminent, fapt pentru care împotriva bărbatului în vârstă de 57 de ani a fost emis ordin de protecţie provizoriu”, a declarat IPJ Ilfov, menționând că este vorba de o „ameninţare cu acte de violenţă”.

Acest incident nu este izolat. În iulie 2021, Oana Mizil a ajuns la Spitalul Elias din București, după ce a fost agresată de Marian Vanghelie.

Atunci, ea a fost transportată la Spitalul Elias cu o ambulanţă, spunând la internare că a fost agresată fizic de partenerul său, Marian Vanghelie, fost primar al sectorului 5. Oana Mizil era lovită la faţă şi la o mână.

În prezent, polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal deschis pentru amenințare, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

