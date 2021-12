Marina Almășan, primele declarații după ce Victor Socaciu a murit. Cei doi au divorțat în 2012: „Drum lin spre stele, unde îți doresc să-ți găsești pacea și liniștea”

La scurt timp după ce fiica lui Victor Socaciu a anunțat că artistul s-a stins din viață, Marina Almășan a postat pe contul personal de Facebook o imagine de acum ani de zile cu ei doi și cu fiul lor, care pe vremea aceea era doar un bebeluș.

„Fiul nostru, Victor Socaciu, va continua să îți poarte numele”

Prezentatoarea de la TVR 1 a transmis și un mesaj emoționant, spune că se gândește mai ales la fiul ei care suferă la pierderea tatălui. „Îi sunt alături fiului meu, Victor, într-un moment greu al vieții sale. Pierderea părintelui înseamnă, pentru un copil, pierderea uneia din cele două aripi, pe care le primim fiecare, la venirea pe lume. Îi vor și NE vor rămâne amintirile frumoase ale familiei noastre, îmbrăcate în cântecele sale nemuritoare, care vor continua să-i bucure pe cei ce i-au prețuit muzica.

Drum lin spre stele, Victor Socaciu, unde îți doresc să-ți găsești pacea și liniștea. ? Fiul nostru, Victor Socaciu , va continua să-ți poarte numele. Și dacă aici, pe pământ, te-au îndepărtat de el, poate de acolo, de sus, îi vei veghea mersul prin viață, alături de mine, de aici, de pe pământ… Îți mulțumesc pentru cântecul pe care, cândva, într-o altă viață, mi l-ai dăruit”, a transmis Marina Almășan.

Povestea de iubire dintre Marina Almășan și Victor Socaciu

Victor Socaciu s-a căsătorit de patru ori, iar de trei ori a divorțat. Prima soție a fost Doina, apoi a urmat căsătoria cu actriţa Cornelia Pavlovici. 12 ani au fost împreună. Artistul a mai fost căsătorit 16 ani cu Marina Almăşan. Aceasta l-a întâlnit pe Victor în anii 80, când era studentă şi crainic la „Radiovacanţa Costineşti”, iar artistul se număra printre greii muzicii folk. S-au reîntâlnit peste 10 ani, când Marina îşi croia un drum ca realizator şi moderator TV la TVR. În 1996, între ea şi artist s-a înfiripat o poveste de dragoste, deşi fiecare era căsătorit. Ea a divorţat pentru Victor în 1996 şi s-a căsătorit cu acesta în acelaşi an.

Marina Almăşan s-a plâns, în 1996, revistei VIP că o femeie diabolică o bombardează acasă cu telefoane. De fapt, era vorba despre amanta pe care o avea în acel moment Victor Socaciu, pe numele ei Mariana Mihălean. Aceasta era furioasă că Marina le-a stricat relaţia. Marina Almășan l-a iertat pe Victor Socaciu după prima escapadă. Totuși, perioada respectivă a marcat-o și a suferit mult. În anul 2012, cei doi au divorțat. Prezentatoarea s-a plâns din cauza ultimilor ani de căsnicie, declara că ea s-a dedicat trup și suflet lui, l-a ajutat inclusiv în cariera politică.

„Am plâns mai ales după divorț. Nu am înțeles de ce mi s-a întâmplat asta. Mi-am iubit foarte mult soțul. L-am sprijinit foarte mult. L-am ajutat în proiectele lui. Am încremenit eu în emisiunea mea fără să avansez, dându-mă un pas în spate, ca să-l pot ajuta pe el să ajungă în Parlament. L-am susținut în campanii. Am umblat prin sate din Ardeal ca să-i conving pe oameni să-l voteze. Am fost lângă el când a avut problema de sănătate. Ani în șir găteam mâncare de regim pentru el și alta pentru noi. Nu am înțeles de ce, unde a apărut acea breșă să aflu că el avea o viață în paralel”, a mărturisit aceasta pentru Libertatea în 2017. Când a menționat despre viața în paralel, Marina Almășan s-a referit la faptul că Victor Socaciu se iubea încă de pe vremea căsniciei cu ea cu impresara lui, cu Brândușa Simion, cea care i-a devenit apoi soție.

„Am descoperit relaţia lui cu impresara Brânduşa Simion, desele lor plecări «în turnee», eu ştiind ba că pleacă în colegiul său parlamentar din Mureş, ba la analize la Cluj. Am simţit că-mi fuge pământul de sub picioare, am intrat în panică. M-a asigurat că e doar o «paraşută care se dă la el». Am căutat-o, i-am cerut să se ţină departe de soţul meu, să nu-i distrugă familia, cariera. Am dat şi de soţul ei – părintele Petre Simion din Prahova. A oftat, mi-a spus că ştie, că nu are ce să-i facă: nu era prima ei aventură. Victor mi-a jurat că au terminat-o. Apoi, la ediţia «Om bun» din 2011 am aflat că erau din nou împreună. Mi-am dat seama că totul e pierdut”, declara după divorțul din 2012 prezentatoarea Marina Almășan pentru click.ro.

Separarea celor doi nu a fost una ușoară, multe vorbe au aruncat unul împotriva altuia în spațiul public. După Victor Socaciu, Marina Almășan și-a refăcut viața alături de Georgică Cornu, de care s-a despărțit în 2020. Despre infidelitate, Victor Sociu povestea într-un interviu în 2011 pentru revistatango.ro: „A trăi duplicitar este o corvoadă mare, înseamnă a te minți în permanență, și nu este ușor. Deci nu îmi pun problema așa.” În 2016, Victor Socaciu a spus pentru a patra oară marele DA. Atunci i-a devenit soție impresara lui, Brândușa Simion.

