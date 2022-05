Ovsiannikova a precizat că este posibil ca fostul soţ să obţină custodia celor doi copii, care au 17, respectiv 11 ani.

Marina Ovsyannikova (the state TV antiwar protester who many in Ukraine believe was acting out an FSB plot to uncancel Russian society) says her RT-employed ex-husband is suing her, potentially threatening her custody of their kids (ages 17 and 11). https://t.co/Wp0wU7s9YU pic.twitter.com/eIZnPojIzT

„Nu știu, nu vorbește cu mine după protest. Deși înainte vorbeam cu el. Suntem divorțați de trei ani și jumătate, el lucrează la RT, și eram în relații destul de normale, vorbeam despre copii: dacă trebuie să îi iei, să faci ceva, să îi duci, să îi aduci. Comunicam prin mesaje pe (facebook) messenger, puteam să-l sun. Iar după protest, a întrerupt orice comunicare cu mine, așa că nu pot afla ce vrea de la mine. Imediat după protest am cedat casa copiilor, ca să nu mai am nicio proprietate, nimic. Nu știu ce vrea, sunt șocată”, a declarat jurnalista, într-un interviu acordat holod.media.

Jurnalista, care în prezent trăieşte la Berlin, a spus că nu va reveni în Rusia până la căderea regimului Putin.

Shes currently in Berlin & says she wont return to Russia until the Putin regime falls. Her ex is raising the kids now & refuses to let them leave the country to be with their mom. The son is apparently a Z-head & now considers her a traitor. The daughter just wants mom back.