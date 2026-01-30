Hidroelectrica nu a modificat prețul energiei active, singura componentă asupra căreia are control. În schimb, măririle de preț din facturi apar din cauza noilor tarife de rețea, care au intrat în vigoare pe 1 ianuarie 2026 și au fost anunțate de anul trecut.

De asemenea, modificările nu apar doar la românii care sunt clienți Hidroelectrica, ci în toate facturile de la lumină emise începând din această lună.

Ce înseamnă noile tarife de rețea din facturile Hidroelectrica

Aceste tarife, care includ costurile de transport și distribuție, sunt stabilite de stat prin Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), și nu pot fi influențate de furnizori.

Aceste ajustări vor afecta facturile lunare ale românilor, având în vedere că tarifele de rețea reprezintă peste un sfert din costul total al energiei electrice.

În România, tarifele de distribuție sunt diferite în funcție de zona geografică. Există opt zone de distribuție, fiecare având propriile tarife.

De exemplu, consumatorii din Banat, Dobrogea și Muntenia Sud plătesc tarife stabilite de Rețele Electrice România, în timp ce în Oltenia tarifele sunt gestionate de Distribuție Energie Oltenia. Alte trei zone – Muntenia Nord, Transilvania Nord și Sud – sunt la Distribuție Energie Electrică România, iar Moldova este la Delgaz Grid.

Fiecare are propriile tarife, iar tariful de transport, colectat de Transelectrica, este unic la nivel național.

Aceste tarife se adaugă prețului energiei active, iar factura finală include și alte costuri reglementate, precum accize, contribuția de cogenerare sau Cfd, certificatele verzi sau TVA-ul de 21%.

De aceea, prețul final poate varia ușor, asftel că, în timp ce unii români au observat o creștere de 4 bani/kWh, alții de 1 ban, iar alții chiar o scădere de 3 bani/kWh, în special în zona Oltenia.

Hidroelectrica a ajuns la peste un milion de clienți

Cu peste un milion de clienți casnici, Hidroelectrica rămâne unul dintre cei mai competitivi furnizori de energie electrică din România. Fiind cel mai mare producător de energie din țară, compania poate oferi prețuri avantajoase, însă componentele reglementate ale facturii sunt stabilite de stat.

Recent, Hidroelectrica a anunțat că acțiunile sale au ajuns la cel mai înalt nivel de la listare, acesta fiind un record pe bursă pentru compania de stat.

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică și principal furnizor de servicii de sistem din România, operează 188 de centrale hidroelectrice și microhidrocentrale cu o capacitate totală de aproximativ 6,3 GW, precum și un parc eolian de 108 MW.

Acționarul majoritar al companiei este statul român, prin Ministerul Energiei, care deține o participație de 80,0561%.

Cum explică ANRE scumpirea și care sunt noile tarife

Aprobarea majorării de la 1 ianuarie 2026 a tarifului reglementat de transport al energiei electrice practicat de Transelectrica, precum și a celor de distribuție aplicate de 3 operatori regionali de profil din 4, a fost cauzată, printre altele, de includerea printre costurile recunoscute în tarife a celebrei „taxe de stâlp”, pe construcții speciale, introdusă de Guvern din aprilie, a declarat președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu.

Tarifele de distribuție vor suferi modificări diferite în funcție de regiune. Aceste diferențe reflectă starea tehnică a rețelelor, nivelul pierderilor de curent și necesarul de investiții pentru modernizare.

Rețele Electrice, recent preluat de grupul grec PPC de la grupul italian Enel, va avea o creștere de 7,91% a tarifelor, de la 294,08 lei/MWh ajungând la 317,39 lei/MWh.

Distribuție Energie Electrică România (DEER) va înregistra o creștere minoră de 1,25%, cu un nou tarif de 355,34 lei/MWh de la 350,93 lei/MWh.

Delgaz Grid va avea cea mai mare creștere, de 9,81%, atingând 387,91 lei/MWh de la 353,23 lei/MWh.

Distribuție Energie Oltenia (DEO) este singura din țară care va avea o scădere a tarifelor, cu -8,32%, ajungând la 333,25 lei/MWh de la 363,53 lei/MWh.

Tarifele menționate nu au TVA inclus. Totuși, modificările în prețul final la factura de la curentul electric nu sunt foarte mari.

Cât vor plăti în plus românii la lumină, din ianuarie 2026

Tarifele crescute ale Transelectrica vor afecta prețurile finale plătite de români în facturi, cu excepția clienților din zona Distribuție Oltenia, potrivit calculelor făcute de publicația e-nergia.ro.

În zona Rețele Electrice, care include și București, prețul crește cu 27,07 lei pe MWh din această majorare de tarife, fără TVA sau 32,7 lei/MWh, cu tot cu TVA. Astfel, prețul final va crește cu aproximativ 3 bani/kWh.

Pentru clienții Distribuție Energie Electrică România (DEER), majorarea va fi nesemnificativă, cu 8 lei/MWh, deci mai puțin de 1 ban/kWh.

Cea mai mare creștere se va înregistra în zona Delgaz Grid, unde prețul final din factură va crește cu puțin peste 4 bani/kWh.

În contrast, clienții Distribuție Oltenia vor beneficia de o ușoară scădere a prețului, de aproximativ 3 bani/kWh.

