Record pe bursă pentru Hidroelectrica. Acțiunile companiei de stat au ajuns la cel mai înalt nivel de la listare

La această valoare, capitalizarea Hidroelectrica a ajuns la 62,3 miliarde de lei.

Între 1 septembrie 2025 și 27 ianuarie 2026, acțiunea Hidroelectrica s-a apreciat cu aproximativ 14%, reflectând interesul crescut al investitorilor pentru strategia de dezvoltare și investiții, stabilitatea financiară a companiei și perspectivele favorabile pe termen mediu și lung.

Sursa: Comunicat Hidroelectrica

În aceeași perioadă, capitalizarea bursieră a crescut de la 54,7 miliarde de lei la 62,3 miliarde de lei, consolidând poziția Hidroelectrica drept a doua cea mai mare companie românească după capitalizarea bursieră.

„Evoluția pozitivă a acțiunii reflectă atât performanța Hidroelectrica, cât și încrederea pieței în planul de investiții și dezvoltare propus. De la preluarea mandatului de CEO, în septembrie 2025, valoarea acțiunii Hidroelectrica s-a apreciat semnificativ, confirmând că deciziile asumate, proiectele strategice demarate și angajamentul pentru o guvernanță responsabilă și transparentă creează valoare tangibilă atât pentru acționari, cât și pentru sistemul energetic național”, a declarat Bogdan Badea, președintele directoratului Hidroelectrica.

Creșterea valorii acțiunilor companiei vine în contextul aprobării unor măsuri strategice importante în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care a avut loc marți.

Printre acestea se numără înființarea unei societăți mixte de tip joint venture cu EDF Power Solutions International, fiecare parte deținând o cotă egală de 50%. Noua entitate va dezvolta proiectul Centralei Hidroelectrice cu Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarnița, un obiectiv strategic pentru sistemul energetic național.

Totodată, în cadrul aceleiași ședințe, s-a aprobat achiziția de servicii juridice pentru procesul de majorare a capitalului social al SPEEH Hidroelectrica S.A. și pentru achiziționarea, după finalizare, a centralei CHEAP Frasin-Pângărați, cu o putere instalată de 300 MW. Acest proiect este dezvoltat de Hidro Blue Energy SRL.

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică și principal furnizor de servicii de sistem din România, operează 188 de centrale hidroelectrice și microhidrocentrale cu o capacitate totală de aproximativ 6,3 GW, precum și un parc eolian de 108 MW.

Acționarul majoritar al companiei este statul român, prin Ministerul Energiei, care deține o participație de 80,0561%.

