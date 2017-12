VIDEO | Marius Ghilezan, despre instituționalizarea Casei Regale a României: ”O tranzacție a ”Coroanei”, contra unor arginți ai Republicii”

Marius Ghilezan, avizat cunoscător al regimului monarhic românesc, consideră că monarhia trebuie să reprezinte o alternativă viabilă la actuala formă de guvernământ republicană. Iar pentru ca aceasta să se întâmple, Principele Nicolae trebuie reprimit în familia regală. Ghilezan apreciază că instituționalizarea de către Parlament a ”Casei Regale a României” este ”o butaforie regală, în Republică” și că parlamentul, prin ”voință politică„, împreună cu președintele României, pot declanșa procedurile pentru un referendum privind schimbarea formei de guvernământ – de la republică, la monarhie constituțională. Cum este posibil, în interviul acordat ”Libertatea”.

Statul român își face datoria față de rege, o dată cu reîntoarcerea acasă, pentru totdeauna. Asistăm la ceremonii de înaltă ținută, cu ocazia funeraliilor Majestății Sale, Regele Mihai I al României.

Văzând de dimineață ceremoniile, m-am gândit ce ar fi fost dacă armata română și statul român l-ar fi primit cu asemenea onoruri în 1990, și își relua a treia domnie. Unde era România, în concernul statelor civilizate, la ora aceea?

La înhumarea din 16 decembrie, și-au anunțat prezența Regele Juan Carlos al Spaniei, împreună cu Prințesa Sofia, Prințul Charles al Marii Britanii.

În modestia lui, Regele nu a povestit niciodată că el se înrudește cu majoritatea monarhilor constituționali. În anii de dinainte de Revoluție,(…) 2400 de azilanți din Europa de Est au primit azil politic în Danemarca, prin simpla intervenție a Regelui Mihai. Acesta este un simplu exemplu cu privire la rezultatele conexiunilor europene ale Majestății Sale. I le-am mărturisit, și a zis: ”Au fost mai multe, dar nu contează, nu le povestesc”.

Regele Mihai a menținut contactele cu marele familii regale din Occident, pe toată perioada acestui mult prea lung exil?

Până în 1990, l-au ajutat, dar numai la început. Regina Elisabeta, fiind verișoară de gradul III cu Regele Mihai, l-a ajutat discret. După aceea, l-au uitat. Era un rege fără țară. Postul de radio ”Europa Liberă”, pe care noi îl cinsteam și în ascultam în anii comunismului, a avut un hiatus, între 1972 – 1978, de ce credeți? Pentru că atunci Ceaușescu mergea la Regina Angliei și cumpăra avioane de fabricație britanică, sau mergea la președintele american Nixon, tot cu afaceri. Șase ani de zile, mesajele Regelui nu au putut fi auzite la ”Europa Liberă”. Dar monarhii i-au fost alături. Am fost la nunta Principesei Margareta, cu Principele Radu. Au fost aceleași fețe. Principesa Pahlavi, fiica șahului Iranului, a avut de departe cea mai frumoasă ținută. Nu am văzut-o pe listă, acum.

Să fi fost singur și în exil? În funcție de poziționările de moment ale monarhiilor europene față de regimul comunist din România, Regele Mihai a fost plasat într-un plan secund.

În dosarele Securității, i se spunea ”Străinul”. Din 96 de ani de viață, 70 de ani a trăit în exil. Îmi plac titlurile de genul acesta: ”Regele se întoarce din exil”. N-am cunoscut un lider politic, un om de stat, cum a fost Majestatea Sa, care să fi fost atât de loial țării, atât de încredințat în viitor, cu atâtea speranțe și cu atâtea planuri. A fost un om care te asculta ore întregi să îi povestești, era un om care asculta. Regele Mihai a făcut, prin tăcere, mai mult decât a făcut un parlament întreg, în zeci de ani, prin gălăgie. A avut o ținută maiestuoasă. În 1990, tinerii de atunci strigau ”Regele și Patria!” Cuvântul ”Patrie”, în vocabularul Regelui, sună altfel. La politicieni, nu sună nicicum. Patrie, loialitate, suveranitate, maiestuozitate – sunt cuvinte care se pot asocia doar Regelui. Se termină o istorie, se termină un timp.

Marius Ghilezan: ”Prințul Nicolae a anunțat că dorește să se stabilească în România”

Important este ce se va întâmpla, după plecarea la Domnul, a Majestății Sale. Dacă se va obține acea reconciliere sperată, dacă se va reedita momentul din 1995, după moartea lui Corneliu Coposu.

Rămâne moștenirea Regelui Mihai. Există o linie de succesiune. Ea poate fi redeschisă, pentru ca Prințul Nicolae să fie reintrodus în familia regală?

Cu siguranță, da. Întotdeauna am sperat în înțelepciunea Majestății Sale, Principesa Margareta. România are nevoie de un proiect alternativ. Noi, monarhiștii, nu am fost niciodată agresivi în societate. Nu am încercat să ne impunem, cu toate că republica s-a instituit printr-un dictat, prin forță. Adunarea Populară (Parlamentul de atunci) din 1948 a fost ilegitimă. Constituția din 1923, din punct de vedere al constituționalității, ar fi în vigoare oricând. Prințului Nicolae sper să i se redea demnitatea pierdută, la 1 august 2015, în urma unui Consiliu Regal pe care l-am considerat ilegitim și nereprezentativ.

Nu ați văzut semnătura Regelui pe actul respectiv.

Nu, nu am văzut. Principele Nicolae a anunțat că dorește să se stabilească în România. Este logodit cu Alina Maria Binder, o tânără frumoasă, școlită în Marea Britanie. Părinții ei sunt din Sibiu și din Constanța. Stabilindu-se aici, în România, cred că ar fi în interesul țării ca principele să lucreze în interesul națiunii, și să nu fie angajatul unei companii private.

Din ce trăiește Prințul Nicolae? A terminat studiile, și acum e implicat în activități lucrative. Beneficiază de subsidiile de la guvernul României, cele alocate familiei regale?

Nu. Până în 2015, Prințul Nicolae era angajatul Asociației ”Curtea Veche”. În momentul în care s-a decis scoaterea lui din linia de succesiune, doamna Irene Arsene i-a oprit colaborarea. După aceea, prințul a plecat în Marea Britanie, recomandându-i-se să nu se mai implice în spațiul public românesc, la ”dorința Regelui” – între ghilimele. În Anglia, a lucrat pentru o organizație non-guvernamentală a Prințului Consort, Philip, al Marii Britanii. A avut activități cu tineri, în Kenya. În ziua de astăzi, este angajatul unei firme de relații publice din Marea Britanie. Dar ar dori să încheie colaborarea cu britanicii, și să se stabilească, din 1 ianuarie, în România.

Ce va face aici Prințul Nicolae, pentru a-și câștiga existența?

L-am întrebat, și mi-a zis: ”Ce va cere poporul român”. Dacă poporul român îi va cere să lucreze pentru țară, va lucra. Dacă o editură îi cere să lucreze pentru editură, va lucra pentru editură. Preferința lui este să lucreze în interesul țării. Pentru că job-uri, la vârsta de 30 de ani, se găsesc.

În Parlament, se lucrează la un proiect de instituționalizare a ”Casei Regale a României”, ca instituție de utilitate publică, subvenționată de la bugetul statului. Cum vedeți această situație – un parlament republican creează o instituție monarhică. Nu e o contradicție în termeni?

N-aș vrea să vorbesc despre acest lucru, în aceste zile de doliu. Eu și Roxana Iordache (jurnalist monarhist, n.r.) o considerăm o butaforie regală, în Republică. Eu cred că această lege nu trebuie să treacă, pentru că se compromite orice proiecție spre viitor, orice șansă pentru monarhie, prin subsidiile de la statul republican. În fapt, vorbim de o tranzacție a ”Coroanei”, contra unor arginți ai Republicii.

Marius Ghilezan: ”Poporul român nu a fost întrebat niciodată, dacă vrea sau nu monarhie”

Aș prefera să discutăm aceste lucruri, de luni încolo, după înhumare.

Vorbiți de o alternativă monarhică în România, și aceasta poate fi Prințul Nicolae. Pentru asta, e nevoie de un referendum privind forma de guvernământ, inițiat exclusiv de președintele României. Vedeți în președintele Klaus Johannis un inițiator al acestui referendum?

Constituționaliștii spun că parlamentul, prin cele două camere reunite, pot să se declare drept Adunare Constituantă. În prima ședință, se deblochează Constituția, care la Articolul 152 scrie că forma de guvernământ a statului român nu poate fi revizuită. În prima ședință a Constituantei, trebuie deblocat acest articol. Se discută o nouă Constituție, sau se revine la Constituția din 1923, care era o Constituție extrem de liberală, și apoi se purcede la drum, pentru un referendum. Poporul român nu a fost întrebat niciodată dacă vrea sau nu monarhie. Apoi președintele, normal, poate declanșa procedurile pentru referendum.

Prin urmare, sunt necesari doi pași: parlamentul deblochează constituția, iar președintele inițiază referendumul monarhic.

Da. E nevoie ca două treimi din Parlament trebuie să fie de acord cu acest demers. Dar nu uitați că referendumul este opțional.

În acest moment, Klaus Johannis nu poate activa procedurile pentru un referendum privind forma de guvernământ.

Singur, nu. Dar în trei zile, să zicem 27, 28, 29 decembrie, dacă există voință politică, se poate schimba forma de guvernământ. Din păcate, noi nu mai avem Brătieni în Parlament.

Principiul Legii Salice – desemnarea unui moștenitor regal de sex exclusiv masculin – este abolit, din 2015. Cum vedeți această situație?

Regele Mihai a decis doar anularea efectelor Legii salice. Dar spunea permanent, în discuțiile private: ”doar Parlamentul poate abroga o altă lege”. Nunțile, botezurile, căsătoriile regale, toate trebuie trecute prin Parlament, pentru că este instituția care avizează. Regele Mihai a devenit la 6 ani rege, votat de Parlament, pentru că era un vid de putere atunci. Nu avea cine să semneze decretele.

Vorbim de un Parlament al Constituției monarhiste din 1923.

Da. Regele credea în momentul în care Statutul Casei Regale va fi trecut prin Parlament. Așa era pe timpul lui Ferdinand. Sigur, legea aceasta a instituționalizării Casei Regale, care este o struțo-cămilă, nu știu dacă duce mai departe voința regelui.

Care este moștenirea, averea Regelui Mihai?

Se va discuta foarte mult despre averi, de luni încolo. Cele cinci fiice pot moșteni Castelul Peleș, Pelișorul, cele două case din Sinaia, din București, și Săvârșinul. În toată această ecuație, cel mai interesant apare Prințul Nicolae, care a declarat că nu are pretenții la nimic din averea Coroanei regale. El vrea să slujească poporul român, dacă poporul român va fi interesat. Asta zicea și Regele Mihai. ”Eu vreau să îmi îndeplinesc misiunea, vreau să lucrez pentru poporul român”. Fără regele Mihai, nu ajungeam în NATO, UE.

Ce simt acum monarhiștii români, la moartea Majestății Sale, Regele Mihai?

Unii dintre noi, considerăm că este sfârșitul dinastiei românești, alții mai au o fărâmă de speranță, prin Prințul Nicolae, că monarhia va putea avea un proiect de viitor. Istoria de 150 de ani a acestei dinastii reprezintă stâlpii istoriei naționale române. (…) Urmează ca tinerii să caute un model de cinste, de noblețe, de loialitate, de iubire față de țară.

Să încheiem printr-un creștinesc ”Dumnezeu să îl odihnească” pe Majestatea Sa, Regele Mihai.

”Dumnezeu să îl odihnească”, și ”Drum în lumină!”