De Daria Maria Diaconu,

Binecunosctul actor a mărturisit că anul acesta a fost pentru prima oară când s-a gândit să plece din România.

„Ca să fiu cinstit până la capăt, nici măcar nu mi-a prea trecut prin cap până acum să plec din România. Aici sunt părinții mei, bunicii mei, locul meu de muncă pe care îl iubesc. Meseria mea pe care pot să o fac foarte bine, că în altă parte nu aș reuși să transmit publicului prin limba noastră.

E prima oară acum în 2020-2019 când mi-am pus problema că dacă țara ajunge sub o guvernare cum au fost ultimii 3 ani, eu o să plec. Nu mai am timp și nici răbdare. Am 42 de ani și nu mai am timp. Văd cum lucrurile se degradează în jurul meu, educația s-a dus de râpă. Mi-e și frică să mă îmbolnăvesc în România, fără pile ți-e evident că nu poți să te duci la niciun spital. Ajung până la Timișoara fac o mie de ani, îmbătrânesc până ajung acolo. Până la Iași… NU mai am răbdare și nu mai am timp să stau ca lucurile să se îmbunătățească.

Mi s-a întâmplat, având mult de muncă, să zic că nu mai pot, nu mai vreau pentru că îmi mănâncă viața… e… e mult….!!!”, a declarat marius Manole pentru digi24.ro.

Recomandări Fost director al metroului ia peste picior DNA-ul lui Kovesi în dosarul licitației trucate pentru vagoanele de metrou: ”Declarații nu am mai dat (sâc, oare de ce?)”

Actorul a vorbit și despre faptul că în anii care au trecut a fost nevoit, asemenea altor conaționali, să iasă în stradă pentru a-și cere drepturile.

„Am 42 de ani și poate că anii cei mai frumoși vor urma sau poate au trecut. Și nu au trecut într-o țară în care să fiu liniștit să îmi facă plăcere, să nu trebuiască să stau în piața Victoriei să îmi cer drepturile, să stau în frig iarna că să lupt împotriva unor nebuni care s-au gândit să modifice justiția cu totul pentru că ceva nu le convenea. Ăștia sunt anii mei din viața mea. Te întrebi până când să dai.

Sunt ferm convins că a contat și le mulțumesc oamenilor care au ieșit, și trebuie să fim mândri de noi că ne-am adunat în momentele foarte periculoase, și trebuie să conștientizăm că ne-a trecut glonțul pe lângă… Atunci am zis, uite România vrea să scape. Dar uneori parcă ne înfundăm, ne ia cineva mințile. Luptăm în 3 ani și în ziua votului zici că ne ia cineva mințile. Cineva ne face vrăji, ziua orbului, ne-a legat cineva la ochi. Hai că de data asta am scăpat, am avut noroc”, a spus artistul.

Citeşte şi:

Ziua feţelor lungi și a cuţitelor ascuţite. Cum a trăit PSD cea mai cruntă înfrângere a ultimilor 20 de ani

Declinul PSD. De la rezultatul istoric de 86% al lui Ion Iliescu, la cel mai mic scor din istoria partidului la prezidențiale

GSP.RO Lovitură sub centură pentru Hagi. Un fost elev a vorbit în presa din Olanda despre ce a patit la Viitorul

HOROSCOP Horoscop 3 decembrie 2019. Scorpionii primesc o mână de ajutor