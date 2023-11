Manifestația a fost organizată de Federațiile evreiești din America de Nord și de Conferința președinților principalelor organizații evreiești americane.

Organizatorii au estimat că 200.000 de persoane vor participa la marș, precizează Reuters.

„«Marșul pentru Israel» va fi o oportunitate pentru toți americanii de a se reuni în solidaritate cu poporul Israelului, de a ne demonstra angajamentul față de cel mai important aliat al Americii în Orientul Mijlociu, de a condamna tendința în creștere a violenței și hărțuirii antisemite și de a cere ca fiecare ostatic să fie eliberat imediat și în siguranță”, se precizează într-o declarație a organizatorilor marșului.

AMAZING: 200,000 People Attend Pro-Israel Rally in Washington DC. ????



No one will ever extinguish the light of Israel. #MarchForIsrael pic.twitter.com/p3ZtJXqiYj