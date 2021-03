„De 12 ani, de când sunt primar, în fiecare an mergeam din poartă în poartă, cu echipa mea de consilieri, cu o floare ori cu un mărțișor. Din cauza pandemiei nu am mai putut să mergem, pentru că nu vrem să intrăm în contact direct. Ca să nu renunțăm la tradiție și la frumosul obicei pe care l-am avut, ne-am gândit la o variantă și am găsit de cuviință să punem în plic semințe de flori și un mărțișor pe o felicitare, în ideea în care fiecare doamnă sau domnișoară să le planteze și să le aibă în casă”, a explicat Dănuț Groza pentru Libertatea.

Plicurile sunt puse în cutiile poștale, iar semințele sunt de diverse flori și pot fi cultivate atât în grădină, cât și în ghiveci.

Primarul spune că este „o soluție ecologică, care încurajează familiile să își îndrepte atenția asupra unei activități atât de plăcute cum este sădirea și îngrijirea unei plante”.

Iar doamnele și domnișoarele din localitate par să fie foarte încântate de inițiativă.

„Azi am primit mărțișorul superb și plicul cu semințe de flori, m-am bucurat, nu mă așteptam, vă mulțumesc mult și vă doresc și eu o primăvară cu multe bucurii”, a spus o femeie din Sânnicolau Mare.

„Un gest minunat pentru a nu trece pe lângă sărbătoarea primăverii fără să ne-o amintim”, a apreciat altă femeie.

„Pentru iubitoarele de flori, un cadou super. Mulțumesc”, a fost un alt mesaj.

„Da, îmi place și poate e și mai ieftin”, a zis altcineva.

Sunt și unele voci care spun că la porțile lor s-au cam terminat semințele cu flori.

„Să văd dacă primesc și eu, căci mie chiar îmi plac florile. Până acum nu am văzut nimic, în niciun an, nu știu cum, dar tocmai la poarta mea cred că se terminau florile. Și stau destul de central”, a spus altă femeie din cel mai vestic oraș al țării.

Reprezentanții primăriei au în jur de 5.000 de plicuri, pentru fiecare casă din localitatea lor. Acestea au fost pregătite de voluntari, care spun că așteaptă cu interes poze cu florile crescute din semințele dăruite.

„Comunitatea noastră este adepta vorbei «fă Rai din ce ai», suntem afectați că nu putem să ne reunim în jurul momentelor tradiționale pentru oraș, dar ne adaptăm și mergem mai departe”, a mai spus edilul din Sânnicolau Mare.

