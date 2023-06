„A fost haos. Se auzea un sunet puternic și era fum peste tot. Oamenii fugeau în toate direcțiile. Eram aproape de calea ferată și am decis să alerg la fața locului. Am început să scoatem o parte dintre pasagerii blocați. Am reușit să scoatem o parte dintre supraviețuitori, dar şi câteva cadavre”, a spus Girija Shankar Rath.

Potrivit acestuia, „erau atât de mulți răniți, nu știam cum să îi scoatem”.

Tutu Biswas spune că a auzit un sunet puternic, iar când a ieșit din casă a văzut accidentul. „Am văzut că trenul de marfă s-a urcat pe un alt tren. Când am ajuns la fața locului, am văzut mulți oameni erau răniți şi mulți oameni morţi. Plângea un copil mic ai cărui părinți muriseră. Apoi a murit și copilul, la scurt timp”.

„A fost îngrozitor”, mai spune acesta.

Unul dintre supravieţuitori povesteşte ce a simţit. „Eram în tren, când am simțit o ușoară zguduitură și trenul a deraiat. S-a auzit un zgomot puternic și trenul s-a răsturnat. Am rămas blocat și am fost salvat după o jumătate de oră de către localnici. Mulți oameni au murit în vagonul în care călătoream eu. Cei care au fost grav răniți au fost duși la spital”, a spus Mukesh Pandit.

Ritik Kumar spune că el a reuşit să scape. „Fratele meu stătea pe locul lui, iar eu stăteam lângă ușa vagonului. Când trenul s-a răsturnat, am reușit să scap. Am crezut că și fratele meu a scăpat, dar acest lucru nu s-a întâmplat. A rămas blocat sub scaun. Am fugit înapoi și l-am scos de acolo, am scos și o tânără care era blocată lângă el. Am sunat la poliție și la serviciile de ambulanță, dar le-a luat o jumătate de oră să ajungă”, a spus Kumar.

Două trenuri de pasageri și un tren de marfă au fost implicate, vineri seară, într-un accident feroviar în districtul Balasore din Odisha, iar numărul morţilor de apropie de 300, în timp ce peste 800 sunt răniţi.

