Mădălina D, mama celor 3 copii, a povestit ce s-a întâmplat în ziua tragicului eveniment. „I-am dat fetei să mănânce și am ațipit. Pe la 7 jumate dimineață am simțit că s-a năpustit asupra mea. Eu cred că a vrut să-mi bage cuțitul în gât, dar a ratat pentru că am o rană pe maxilar și o mică atingere pe gât. El a ratat și a căzut peste mine. Când am simțit, m-am ridicat și el deja avea mâna ridicată cu cuțitul în mână. Când am ridicat ochii am văzut lama cuțitului și pe el în întuneric, vrând să lovească încă o dată”, a declarat femeia pentru sursa citată.

Nu știu când am pus mâna și l-am prins de mâini și am avut noroc că era slăbit pentru că dacă era în starea de dinainte, eram moartă de mult. Și i-am prins mâinile și el, în puterea lui a insistat să înfigă cuțitul și am început să strig și să urlu. Am dat peste fată că era în pat, fata a început să plângă, și a început să plângă și a doua. Am strigat la băiat, acesta a venit alertat, s-a speriat, a început să plângă și a început să-l roage pe tatăl său să mă lase în pace. Am zis “ia repede un telefon și sună la 112” și a găsit telefonul tatălui său. Mădălina D:

„Când am văzut că a luat telefonul tatălui, speranțele mele s-au năruit pentru ca știam că are o parolă foarte grea. În timp ce noi ne luptam, el a vrut să se apropie de tatăl lui să-l roage și am strigat la copil să iasă afară și să strige după ajutor, că mi-a fost frică să nu sară și asupra lui. Băiatul a ieșit în stradă și de acolo a alertat”, adaugă femeia.

Mama fetiţelor mai spune că la un moment dat a reușit să iasă pe ușă. „M-am împiedicat pe scări, am căzut, el a ieșit după mine, iar eu m-am speriat, m-am speriat și am clacat. A venit un pic după mine, cred că a coborât o treaptă și am fugit speriată… În momentul ăla atât de tare m-am speriat… nu mi-am dat seama… erau copilele în casă și într-o fracțiune de secundă mi-am dat seama că fetele au rămas în casă și am început să strig disperată că-s fetele în casă că îmi era frică pentru ele…”.

Îmi pare rău, că l-am prins fără cuțit pe scară, nu am putut să-l trag pe scară după mine, să cadă pe scară, să intru eu în casă… nu am putut… Aș fi vrut să fac altfel, să-mi salvez fetele, aș fi făcut mai multe, dar m-am luptat cât am putut eu de mult… Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat, dar pentru viața mea a plătit Sofia și Melania se luptă să supraviețuiască! Mădălina D:

Bărbatul se transformase în ultimele luni

Femeia a precizat că soţul ei se transformase în ultimele luni, iar într-o noapte l-a surprins că se uita la ea insistent, cu o privire goală şi fixă, iar în altă noapte îşi privea la fel gemenele.

„Nu vedeam schimbări majore, doar faptul că la un moment dat a slăbit foarte tare. El spunea că este foarte bolnav, dar s-a informat pe Google și s-a autodiagnosticat și a spus că are diabet și că medicii nu-l cred și a început să țină un regim alimentar. Medicamente nu lua decât pentru somn, pentru că avea insomnii. Nu credeam că este atât de grav la început, abia apoi când am văzut că se îngroașă gluma am încercat să-l ajut, dar cu cât încercam mai tare să-l ajut, el credea că vrea să-i fac rău”, a spus mama copiilor.

Cu ceva timp în urmă i-am spus surorii mele să vorbească cu vărul lui, poate reușește să-l convingă să meargă la doctor. I-am spus că a scos un cuțit din sertar și nu știu ce vrea să facă cu el, dacă vrea să-și facă rău lui sau mie, nu știu, dar sunt speriată. Mădălina D:

„Eu l-am mai surprins uitându-se suspect la mine și i-am spus că mă sperie… Într-o noapte, dormeam pe partea stângă, el, la calorifer și m-am trezit, era 3-4 dimineața și am simțit că sunt privită. El stătea pe o parte, ridicat, deasupra mea, cu privirea fixă, o privire goală, înfiorătoare. În altă noapte m-am trezit și el era între patul nostru și patul fetelor și stătea aplecat deasupra lor și se uita fix”, a mai povestit femeia.

Citeşte şi:

Date oficiale: în 14 județe, reprezentând o treime din DSP-uri, un sfert din angajaţi sunt nevaccinaţi. Surprize la București și Cluj

SRI are 77% din angajați vaccinați cu schemă completă

Profesorii oferă imagini ale distanțării reale dintre elevi. Licee forțațe de Inspectorat să înceapă cursurile cu prezență în clase

PARTENERI - GSP.RO FOTO „Micul Hercule” este de nerecunoscut! Cum arată în prezent copilul forțat de tatăl său la extrem

Playtech.ro ȘOC! Ce au descoperit medicii în corpul lui Petrică Mîțu Stoian! Primele informații despre MOTIVUL morții fulgerătoare a marelui artist

Observatornews.ro Momentul în care o tânără este înjunghiată într-un supermaket din Cluj, filmat de camere. Imaginile atacului terifiant

HOROSCOP Horoscop 9 noiembrie 2021. Peștii ar fi bine să își domolescă impulsul de a se război cu cei care se opun planurilor lor

Știrileprotv.ro Haos în Europa. Autoritățile sunt depășite de situație

Telekomsport "M-a forţat să facem sex. Soţia lui a stat de pază". Scandal MONSTRU cu un conducător de stat. Autorităţile au muşamalizat totul

PUBLICITATE Cele mai frecvente mituri despre nutriția și sănătatea animalelor de companie, demontate de specialiștii Pedigree România