De Flavius Toader,

Muhammed, locuitor al oraşului Hanau, se afla în localul vizat de atacator şi lua masa alături de un grup de prieteni, potrivit Mediafax.

„Iniţial am auzit cinci sau şase focuri de armă, după care l-am văzut intrând în local. Luam cu toţii masa în momentul în care a intrat. Eram 10-12 persoane. Trei sau patru persoane au supravieţuit. Eu am fost unul dintre cei care au scăpat”, a declarat Muhammed.

Tânărul s-a numărat printre norocoşii care au reuşit să supravieţuiască. A fost împuşcat în umăr, însă prietenii săi au fost ucişi.

„A intrat printr-o parte a localului şi i-a ucis pe toţi. A venit mai apoi în zona unde ne aflam noi. Trăgea direct spre capul tuturor. S-a aplecat şi a început să tragă în direcţia noastră. M-am lipit de un perete şi am încercat să mă ascund, dar m-a împuşcat în umăr. Am căzut peste cineva. Altă persoană s-a întins peste mine şi altcineva peste. Persoana de sub mine avea o gaură în gât. I-am spus că este împuşcat şi mi-a zis: „Frate, nu îmi mai simt limba. Nu pot să respir!”. Atacatorul trăgea în timp ce striga la noi să ne spunem ultima rugăciune”, a rememorat Muhammed momentele de groază.

Recomandări Cine este românul de 23 de ani ucis în atentatul de la Hanau. Vili se stabilise de cinci ani în Germania

Atacurile armate comise miercuri seara în oraşul german Hanau s-au soldat cu nouă morţi şi mai mulţi răniţi, fiind anchetate ca acţiuni teroriste, după cum a declarat joi ministrul de interne al landului Hessa, Peter Beuth.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, o scrisoare-confesiune şi o înregistrare video au fost găsite după ce poliţia a anunţat în jurul orei locale 06:00 că l-a descoperit pe presupusul autor al atacurilor mort prin împuşcare într-un apartament, alături de o altă persoană decedată, care ar fi mama sa, în vârstă de 72 de ani.

MAE a confirmat joi seară că un cetăţean român se află printre victime.

Presa germană anunțase anterior că printre victimele atacurilor s-ar afla imigranţi de origine turcă, bulgară, bosniacă şi română.

Cele nouă victime ale germanului Tobias R. au vârste cuprinse între 21 şi 44 de ani. Printre ele se află şi trei germani.

Citeşte şi:

Zeci de manifestații în Germania, după atacul extremist care a ucis nouă oameni în Hanau

Situație de urgență în Coreea de Sud după ce numărul de infecții cu coronavirus a explodat în țară

Epidemia de coronavirus bagă spaima în ucraineni. Protestatarii cer ca cetăţenii evacuaţi din China să fie duşi la Cernobîl

GSP.RO Un fost jucător de rugby, fosta lui soție și cei trei copii au murit într-un mod oribil. Bărbatul a plănuit totul

HOROSCOP Horoscop 21 februarie 2020. Balanțele se confruntă cu probleme în familie