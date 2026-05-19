Violuri comise de „băieții mai mari” din centru

Raisa povestește în interviul pentru Context.ro despre cum ea și ceilalți copii instituționalizați erau bătuți și umiliți. Mai mult, tânăra spune că a fost victima unor violuri comise de „băieții mai mari” din centru, cu complicitatea angajaților DGASPC. „În sistem se permite așa ceva”, acuză fata.

Nu împlinise 16 ani când a fost răpită de pe stradă de traficanți și exploatată sexual. „În loc să mă duc la școală, să ajung la prestare de servicii, eu fiind copil.”, explică Raisa.

Tânăra afirmă că, deși a încercat să ceară ajutor de la angajații DGASPC și Poliție, nu a fost crezută și nici protejată.

„Vreau să spun ce am pățit și nu sunt ascultată”

„Am ținut în mine. Până la prima mea tentativă de suicid, că până în punctul ăsta m-a adus… din disperare că vreau să vorbesc, vreau să spun ce am pățit și nu sunt ascultată”, mărturisește Raisa.

Mai mult, aceasta susține că a fost martoră la momente în care alte fete din centru erau trimise direct în capcanele întinse de traficanți, beneficiind de bilete de voie semnate chiar de personalul instituției.

Coșmarul tinerei a continuat și după majorat; imediat ce a părăsit centrul de plasament, ea a plecat în străinătate alături de un băiat de care se îndrăgostise, însă încrederea i-a fost înșelată: „M-a vândut pe un gram de cocaină și două cartușe de țigări”, a dezvăluit victima.

În ultimii 10 ani, peste 340 de minori din sistemul de protecție, cu vârste între 5 și 18 ani, au fost identificați ca victime ale traficanților. În 82% dintre cazuri a fost vorba de exploatare sexuală.

Raisa* nu se regăsește în statistica oficială. În cazul ei, instituțiile și autoritățile au închis ochii.

*Din motive de siguranță, identitatea supraviețuitoarei a fost protejată. Raisa este un nume fictiv, iar vocea a fost modificată pentru a nu permite identificarea ei.

