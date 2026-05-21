UPDATE 21 mai: Rareș Vintileanu este concurentul care a ratat calificarea în semifinală, după ce preparatul său a obținut doar 11 puncte din partea juraților. Parcursul lui în competiție s-a încheiat în ediția difuzată pe 20 mai, chiar înainte de una dintre cele mai importante etape ale show-ului. De-a lungul sezonului, Rareș a demonstrat ambiție, implicare și pasiune pentru gătit, reușind să treacă prin mai multe probe dificile și să atragă atenția prin preparatele sale.

„Eu vreau să știți că pentru mine, faptul că am fost aici cu voi, am zis că nu plâng, că am fost aici cu voi a însemnat bombă, bombă, bombă. Nu mai am cuvinte. Am cedat. Am plâns. Nu am avut cum să nu plâng”, a spus Rareș Vintileanu.

***

Aseară, la Chefi la cuțite, tunicile gri conduse de Chef Orlando au obținut o frumoasă victorie, într-o ediție a show-ului culinar care s-a impus ca lider de audiență pe segmentele de public comercial și urban. Cea mai mică echipă din concurs, cu doar doi oameni, a câștigat penultimul battle, bucurându-se astfel de un succes obținut cu greu.

Episodul s-a încheiat cu plecarea din concurs a doi concurenți foarte îndrăgiți: Florinel Ungureanu de la echipa bordo și Florin Stamin de la echipa verde. Urmează o seară extrem de importantă pentru Chefi la cuțite: ediția de azi, de la 20.30, decide semfinaliștii sezonului 17!

Ieri, a fost, fără îndoială, seara lui Chef Orlando Zaharia, care a câștigat jocul de început, ceea ce i-a oferit un avantaj important: el a avut puterea de a împărți fiecărei echipe textura impusă pentru preparate (aerat, gelificat și cremos), alegând crocantul pentru concurenții lui, Pita și Vladimir.

O decizie care s-a dovedit inspirată, farfuria lor adunând patru voturi, care le-au asigurat victoria. Proba individuală care a urmat a adus multă tristețe pentru echipele bordo și verde, nevoite să se despartă de doi concurenți foarte îndrăgiți în acest sezon.

De altfel, amândoi s-au mai aflat în ipostaza de eliminare, fiind salvați de Chefii lor cu amuletele care le ofereau această putere. Este vorba despre Florin Stamin de la tunicile verzi și Florinel Ungureanu de la tunicile bordo, ultimul fiind salvat chiar luni seară de Chef Richard. Din păcate, Florinel n-a mai rezistat decât o ediție în concurs.

Diseară, de la 20.30, ultimul battle al sezonului 17 decide semifinaliștii – iar echipa care câștigă această confruntare intră integral în Semifinala de pe 25 mai. Proba individuală de azi va decide care dintre concurenții celorlalte echipe li se vor alătura. Chefii intră, așadar, în linie dreaptă! În această seară urmează o bătălie cu o temă pe măsura etapei în care a ajuns competiția. Este o bătălie în care se vor pune în joc ultimele trei amulete, deci se anunță o sesiune de gătit trepidantă.