Sindicatul Metrorex contraatacă: „Problema este la stat, nu la noi”

Reprezentanții Sindicatului Metrorex au declarat, într-un comunicat de presă citat de Mediafax, că au fost nevoiți să reacționeze din cauza „neadevărurilor” prezentate de Oana Gheorghiu. Potrivit sindicaliștilor, Metrorex transportă zilnic peste 600.000 de pasageri, iar în luna mai 2026, această cifră a depășit frecvent 650.000. Ei confirmă și existența unui deficit financiar cumulat de 1,2 miliarde de lei din ultimii șapte ani.

Totuși, aceștia afirmă că problema reală nu constă în subvențiile primite de la stat, ci în lipsa predictibilității acestora. „Problema nu este că Metrorex primește bani de la stat. Problema este că nu primește banii la timp și la nivelul convenit”, se arată în comunicat.

Sindicatul acuză Guvernul condus de Ilie Bolojan că, în cele zece luni de mandat din 2025, a generat pierderi de 313 milioane de lei, iar pentru 2026, acestea sunt estimate la 450 de milioane de lei, exclusiv din cauza subcompensării.

Subcompensarea anuală a ajuns la peste 35%, ceea ce, potrivit angajaților, contribuie direct la degradarea infrastructurii și la scăderea calității serviciilor oferite.

Răspunsurile sindicaliștilor la acuzațiile vicepremierului

Sindicaliștii au respins categoric mai multe afirmații făcute de Oana Gheorghiu. Aceștia susțin că beneficiile extrasalariale sunt acordate în conformitate cu legislația în vigoare, iar angajările sunt decise exclusiv de directorul general al Metrorex, fără implicarea sindicatului.

Referitor la acuzația că „promovările se fac aproape exclusiv din interior”, reprezentanții salariaților au răspuns ironic: „Cum ar putea fi promovat un nesalariat al societății?”. În ceea ce privește costurile de mentenanță ale materialului rulant, sindicatul a sugerat ca vicepremierul să se intereseze „la partidul care a instalat-o în funcție cine a dat, în 2021, toate drepturile firmei de mentenanță”.

Totodată, aceștia au subliniat că acel contract „progresează cu rata inflației lunare” și au adăugat, cu sarcasm: „Interesant progresul”.

„Statul pune presiune pe Metrorex”

Sindicatul susține că responsabilitatea pentru problemele financiare ale companiei revine în întregime statului, nu angajaților sau conducerii Metrorex.

„Ideea că Metrorex pune presiune pe bugetul de stat nu este reală. Statul pune presiune pe Metrorex”, afirmă reprezentanții angajaților, citând obligațiile statului de a plăti compensațiile prevăzute prin Contractul de Servicii Publice de Transport.

În final, aceștia atrag atenția că activitatea zilnică a metroului este menținută „prin dedicarea și sacrificiul salariaților săi”, care sunt cu 1.000 mai puțini decât în 2020.

„Metroul funcționează prin dedicarea și sacrificiul salariaților săi, care merită respectul guvernanților pentru munca prestată zi de zi, în condiții speciale”, se mai arată în comunicat.

Ce a spus vicepremierul Oana Gheorghiu: „Problema reală este lipsa deciziilor”

Într-o postare publicată pe Facebook pe 19 mai 2026, vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a declarat că Metrorex trebuie să treacă printr-un proces de restructurare și reorganizare profundă.

„Metrorex transportă zilnic peste 600.000 de oameni. Problema la Metrorex nu este că primește bani de la stat. Problema este că, ani la rând, managementul companiei și statul român au administrat Metrorex fără preocuparea reală pentru sănătatea companiei pe termen lung”, a explicat aceasta.

Gheorghiu a subliniat că transportul public este subvenționat în toate marile orașe ale lumii, dar a avertizat că o companie nu poate supraviețui la nesfârșit pe baza subvențiilor, fără decizii strategice. Potrivit ei, deficitul financiar al Metrorex în perioada 2018-2025 a fost de aproximativ 1,17 miliarde de lei, iar costul unei călătorii este mult mai ridicat decât tariful perceput pasagerilor.

De asemenea, contractele de mentenanță, în valoare de 40 de milioane de euro anual, au fost criticate pentru că „nu protejează suficient interesele companiei”.

Vicepremierul a punctat și rigiditatea sistemului de management al Metrorex, susținând că „angajările se fac doar cu acordul sindicatului, promovările sunt realizate aproape exclusiv din interior, iar managementul evită să ia decizii operaționale ferme”. Totodată, a subliniat că „o companie nu poate evolua sănătos atunci când managementul evită ani întregi deciziile dificile și lasă problemele să se adune”.

Propuneri pentru redresarea Metrorex

Pentru a redresa compania, Oana Gheorghiu a propus selectarea unei echipe de management cu experiență în restructurare și reorganizare, capabilă să ia decizii ferme și să aducă Metrorex pe o direcție sustenabilă.

Vicepremierul a subliniat că „Metrorex nu aparține unui partid, ci oamenilor care așteaptă în fiecare dimineață pe peron și care au dreptul la un sistem administrat responsabil”.

În final, Oana Gheorghiu a remarcat că problemele financiare și administrative ale Metrorex sunt cauzate de „lipsa deciziilor”, și nu de lipsa resurselor financiare. Ea a cerut ca înainte de orice discuție despre majorarea prețului biletelor, să fie luate măsuri pentru reducerea costurilor nejustificate și rezolvarea dezechilibrelor din sistem.

nasty1 21.05.2026, 08:58

Sindicatul Metrorex este afiliat la mafia PSD, deci e normal sa dea vina pe Bolojan si Oana Gheorghiu...

steaua.libera 21.05.2026, 09:31

La Metrorex e un cuib de hoți. Să ai 650k de clienți pe zi și să aștepți pomană de la stat e de-a dreptul REVOLTĂTOR

Jumygool 21.05.2026, 09:40

Statul condus de politruci ne împinge pe scări și ne întreabă unde ne grăbim.

