Satul Homorod a fost închis pentru apicultorii din afara localității. Primăria a interzis aducerea stupilor în pastoral la florile de salcâm, susținând că baza meliferă este prea mică pentru toată lumea. Potrivit Agerpres. Reprezentanții ACA Hunedoara contrazic însă această variantă și consideră măsura nejustificată.

„Această măsură este motivată de necesitatea protejării resurselor melifere locale şi a activităţii apicultorilor rezidenţi. În prezent, efectivele de albine deţinute de locuitorii satului Homorod acoperă integral capacitatea de cules a zonei, depăşind pragul optim de încărcare de 15 familii de albine pe hectar. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă recomandăm să vă orientaţi către alte zone disponibile pentru pastoral, astfel încât să evităm suprapopularea şi diminuarea producţiei de miere”, se arată în anunţ.

„Un abuz de la cap la coadă” – așa a descris vicepreședintele ACA Hunedoara, Tiberiu Korb, hotărârea primăriei. Acesta contrazice oficialitățile și afirmă că baza meliferă din Homorod este suficient de bogată pentru a nu lăsa niciun stupar pe dinafară.

„Este un abuz de la cap la coadă, nu este etic şi nici legal. Este o bază meliferă destul de bună, chiar dacă s-a tăiat mult salcâm. Îi înţeleg pe localnici, pe apicultorii din zonă, care ar vrea să fie singuri, dar eu cred că nu-i normal. Un hectar de salcâm secretă până la 1.000 kg de miere. (…) Într-un an normal, când secreţia este normală, nu se valorifică întreaga producţie de salcâm în zona respectivă, cu numărul de familii de albine care este acolo”, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, reprezentantul ACA Hunedoara.